Ο Άρης Λυκογιάννης εξέφρασε παράπονο για την προσέλευση του κόσμου στη Ρόδο

Ο προπονητής του Κολοσσού, Άρης Λυκογιάννης, μίλησε μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ, η οποία έληξε με ήττα για τον Κολοσσό με σκορ 84-88. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αγώνα, ενώ εξέφρασε και ένα προσωπικό του παράπονο σχετικά με την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Ρόδου.

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ

Ο Άρης Λυκογιάννης ξεκίνησε τις δηλώσεις του συγχαίροντας τον ΠΑΟΚ για τη νίκη του, αλλά και τους δικούς του παίκτες για την προσπάθειά τους. Όπως ανέφερε, η ομάδα είχε μια εβδομάδα με «τρομερά μεγάλη επιβάρυνση», ωστόσο στο κομμάτι της ενέργειας, οι παίκτες του Κολοσσού ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε. Στόχος τους ήταν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που διαθέτει «πολύ βαθύ και μεγάλο ρόστερ και παίκτες, με προσωπικότητα και ποιότητα».

Ο τεχνικός του Κολοσσού υπογράμμισε ότι το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προερχόταν από ήττα και ήταν «συγκεντρωμένος γιατί έχουν μπει γκάζια», αναγκάστηκε να αγωνιστεί με τον Όσμαν για 35 λεπτά και με σχετικά περιορισμένες αλλαγές βασικών παικτών, δείχνει το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετώπισε για να πάρει τη νίκη.

Τα προβλήματα του Κολοσσού στις κρίσιμες στιγμές

Παρά την προσπάθεια, ο Άρης Λυκογιάννης δήλωσε ότι η ομάδα δεν είναι ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα. Επεσήμανε πως έλειψε το «καθαρό μυαλό» σε κάποιες κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Ο Κολοσσός αντιμετώπισε επίσης πολλά προβλήματα με φάουλ, κάτι που τον υποχρέωσε να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον Άπσον, επηρεάζοντας την αγωνιστική του εικόνα.

Οι δυσκολίες εντάθηκαν στα τελευταία τέσσερα λεπτά της αναμέτρησης, όπου ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει «μεγάλα σουτ». Αυτά τα σουτ έδωσαν στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα, το οποίο και διατήρησε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας τη νίκη. «Αυτά, προχωράμε», συμπλήρωσε ο προπονητής, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια.

Δύσκολο πρόγραμμα και συνεχόμενα ταξίδια

Ο προπονητής του Κολοσσού αναφέρθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας, τονίζοντας ότι βρισκόταν στο δεύτερο συνεχόμενο ταξίδι. Η ομάδα είχε ήδη βιώσει τον «Γολγοθά του Αζερμπαϊτζάν» και τώρα ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου. Αυτό το βεβαρυμμένο πρόγραμμα προσθέτει στην επιβάρυνση των παικτών και του επιτελείου.

Το προσωπικό παράπονο για την προσέλευση του κόσμου

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Άρης Λυκογιάννης επέλεξε να αναφερθεί από μόνος του στην παρουσία του κόσμου της Ρόδου στο γήπεδο. Ο ίδιος, ως ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί επτά χρόνια στη συγκεκριμένη ομάδα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την προσέλευση των φιλάθλων.

Θεωρεί ότι η χαμηλή προσέλευση είναι «εντελώς άδικη» τόσο για την προσπάθεια που έχει γίνει φέτος από την ομάδα, όσο και για το γεγονός ότι ο Κολοσσός επέλεξε να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιο σημαντικό, όπως τόνισε, είναι άδικο για την «εικόνα που δείχνει η ομάδα», η οποία «παίζει καλό μπάσκετ» και «βγάζει υγεία» στο γήπεδο.

Παρά την καλή αγωνιστική εικόνα και το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν «αρκετά εμπορικός», όπως ο ΠΑΟΚ, το γήπεδο δεν γέμισε. Ο κ. Λυκογιάννης σημείωσε μάλιστα ότι ένα «σημαντικό κομμάτι της κερκίδας» αποτελούνταν από Ροδίτες που υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν θεωρεί ότι η προσέλευση του κόσμου ήταν ανάλογη του μεγέθους και της σημασίας του παιχνιδιού. Ολοκληρώνοντας, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια «προσωπική δήλωση κι ένα προσωπικό παράπονο» που εκφράζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta