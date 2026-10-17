Ισόβια κάθειρξη στην Κίνα για ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου που δηλητηρίασε παιδιά

Η ιδιοκτήτρια ενός νηπιαγωγείου στην Κίνα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την παραγωγή και πώληση τοξικών και επιβλαβών τροφίμων. Η υπόθεση αφορά γεύματα που σερβίρονταν σε παιδιά και προσωπικό, τα οποία περιείχαν επικίνδυνες συγκεντρώσεις μολύβδου. Συνολικά, 235 παιδιά χρειάστηκαν θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο, καθώς στο φαγητό χρησιμοποιούνταν μη βρώσιμη βαφή για να φαίνεται πιο ελκυστικό.

Η καταδίκη της ιδιοκτήτριας και των συνεργατών της

Η Λι Χουϊφάνγκ, ιδιοκτήτρια του νηπιαγωγείου Heshi Peixin στην πόλη Τιανσούι της επαρχίας Γκανσού, κρίθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν 500.000 γιουάν από την προσωπική της περιουσία, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 66.000 ευρώ.

Ο διευθυντής του νηπιαγωγείου καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 γιουάν, περίπου 40.000 ευρώ. Τέσσερα ακόμη μέλη του προσωπικού, τα οποία εργάζονταν στην κουζίνα, τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης από έξι έως οκτώ χρόνια για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και τα προβλήματα υγείας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν παιδιά άρχισαν να εμφανίζουν προβλήματα υγείας. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι 247 παιδιά είχαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα τους.

Αυξημένες τιμές μολύβδου καταγράφηκαν και σε περισσότερα από 20 μέλη του προσωπικού του νηπιαγωγείου. Η έρευνα ξεκίνησε αφού 235 παιδιά από το νηπιαγωγείο Heshi Peixin χρειάστηκε να υποβληθούν σε θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο, έπειτα από την κατανάλωση των συγκεκριμένων γευμάτων.

Η χρήση μη βρώσιμης βαφής και οι οδηγίες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι μάγειρες χρησιμοποιούσαν μη βρώσιμη βαφή για να βελτιώσουν την εμφάνιση των γευμάτων. Ο σκοπός ήταν να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές στο νηπιαγωγείο.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε έφερε σαφή επισήμανση ότι δεν προοριζόταν για κατανάλωση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι τέσσερις εργαζόμενοι στην κουζίνα είχαν λάβει οδηγίες από την ιδιοκτήτρια και τον διευθυντή να προσθέτουν τοξικά και επιβλαβή συστατικά στα γεύματα που σερβίρονταν.

Εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου στα τρόφιμα

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν την έκταση της επιμόλυνσης στα τρόφιμα. Δείγματα τροφίμων περιείχαν μόλυβδο σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούσαν κατά περίπου 2.000 φορές το εθνικό όριο ασφαλείας της Κίνας.

Πιο συγκεκριμένα, το κέικ με κόκκινους χουρμάδες, το οποίο παρασκευαζόταν στον ατμό, περιείχε 1.052 mg μολύβδου ανά κιλό. Τα ψωμάκια με λουκάνικο και καλαμπόκι έφταναν τα 1.340 mg/kg.

Το εθνικό όριο ασφαλείας για τα συγκεκριμένα τρόφιμα είχε οριστεί στα 0,5 mg/kg. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις ήταν περίπου 2.104 φορές υψηλότερες στο κέικ και 2.680 φορές υψηλότερες στα ψωμάκια, αναδεικνύοντας το μέγεθος του κινδύνου.

Απόπειρες συγκάλυψης

Η υπόθεση επεκτάθηκε και πέρα από τα όρια του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεκάδες επαρχιακοί αξιωματούχοι και εργαζόμενοι νοσοκομείου φέρονται να επιχείρησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό.

Οι ενέργειες αυτές περιλάμβαναν την παραποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων αίματος και τη λήψη δωροδοκιών από επενδυτές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta