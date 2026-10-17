Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ήδη, έχουν εντοπιστεί οκτώ διαφορετικές ουσίες στο δείγμα αίματος του καλλιτέχνη, γεγονός που αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο δείγμα του ολικού αίματος που εξετάστηκε από τον πραγματογνώμονα της οικογένειας, έχουν ανιχνευθεί οκτώ διαφορετικές ουσίες. Μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν προποφόλη, μιδαζολάμη, καθώς και φλουμαζενίλη. Η φλουμαζενίλη είναι γνωστή για τη χρήση της ως αντίδοτο στις επιδράσεις των βενζοδιαζεπινών, στην κατηγορία των οποίων ανήκει και η μιδαζολάμη.

Εκτός από τις προαναφερθείσες, η τοξικολογική εξέταση κατέδειξε την παρουσία ακόμη πέντε ουσιών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι τελικές εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς ποσότητες αυτών των ουσιών. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις τους στο αίμα και να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο αυτές οι ουσίες συνέβαλαν στον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οι ισχυρισμοί του προφυλακισμένου γιατρού

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, ο 56χρονος γιατρός, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση, φέρεται να έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται επισταμένως από τις αρχές, σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά ευρήματα που έχουν προκύψει από τις τοξικολογικές αναλύσεις.

Η αξιολόγηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος έχει οριστεί από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό του καλλιτέχνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα της εν εξελίξει έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να συνδυάσουν όλα τα δεδομένα για την πλήρη διαλεύκανση.

Η τρίτη έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, διενεργήθηκε την Πέμπτη μια τρίτη έρευνα στο ιατρείο που βρίσκεται επί της οδού Καρνεάδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φιαλίδια. Τα φιαλίδια αυτά φέρεται να περιείχαν μια ουσία η οποία έχει ήδη ανιχνευθεί και στον οργανισμό του καλλιτέχνη, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στη δικογραφία.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν επίσης εισαγγελικοί λειτουργοί, καθώς και οι συνήγοροι των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η εντολή για τη διενέργεια της έρευνας δόθηκε από τον ανακριτή που χειρίζεται την πολύπλοκη αυτή υπόθεση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογής περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων.

Οι λόγοι επίσπευσης της έρευνας

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση, φέρονται να υποστηρίζουν ότι η τρίτη έρευνα στο ιατρείο επισπεύστηκε για συγκεκριμένους λόγους. Οι δικηγόροι φέρεται να ισχυρίζονται ότι η επίσπευση οφείλεται σε εξελίξεις που αφορούν το ακίνητο όπου στεγάζεται το ιατρείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του χώρου είχε ήδη καταγγείλει το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου. Κατά συνέπεια, αναμενόταν η επιστροφή του ακινήτου στον ιδιοκτήτη του, γεγονός που πιθανώς να αποτέλεσε τον λόγο για την ταχύτερη διενέργεια της έρευνας από τις αρχές, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία πριν από την αλλαγή χρήσης του χώρου.

Η πορεία της ανακριτικής διαδικασίας

Η παρουσία των οκτώ ουσιών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει το κεντρικό σημείο της έρευνας των αρχών. Οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν με προσοχή όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του καλλιτέχνη.

Η ανακριτική διαδικασία περιλαμβάνει τη συστηματική αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων σε στενή συνάρτηση με τις καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν. Επιπλέον, εξετάζονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εκτενή δικογραφία της υπόθεσης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Με πληροφορίες από: Enikos