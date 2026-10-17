Ένα αδιανόητο περιστατικό, με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Το βίντεο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον αστυνομικό να πετά τον υπηρεσιακό του εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του πιστολιού, του αλεξίσφαιρου γιλέκου και του κλομπ, προκειμένου να διαπληκτιστεί με έναν πολίτη. Το συμβάν έλαβε χώρα μετά από έναν διαπληκτισμό που ξεκίνησε με αφορμή υποδείξεις του πολίτη προς τον αστυνομικό σχετικά με θέματα στάθμευσης, ενώ η παρέμβαση συναδέλφου του αστυνομικού απέτρεψε τα χειρότερα.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Η πόλη της Θεσσαλονίκης έγινε μάρτυρας ενός πρωτοφανούς συμβάντος, το οποίο καταγράφηκε λεπτομερώς από κάμερα ασφαλείας. Στο επίκεντρο του περιστατικού βρέθηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με έναν πολίτη. Η στιγμή της έντασης αποτυπώθηκε πλήρως, αναδεικνύοντας την ακραία αντίδραση του αστυνομικού.

Το βίντεο παρουσιάζει τις κινήσεις του αστυνομικού, ο οποίος, σε μια στιγμή έντασης, αποφάσισε να αφαιρέσει τον εξοπλισμό που φορούσε. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο υπηρεσιακός εξοπλισμός πετάχτηκε στο έδαφος, ενώ ο αστυνομικός ετοιμαζόταν για σωματική αντιπαράθεση. Το περιστατικό συνέβη όταν ο πολίτης ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του.

Η αφορμή του διαπληκτισμού

Ο διαπληκτισμός ξεκίνησε όταν ο πολίτης απευθύνθηκε στον αστυνομικό. Ο πολίτης προέβη σε μια υπόδειξη προς τον αστυνομικό, αμφισβητώντας την ορθότητα της έκδοσης κλήσεων για ορισμένα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα σε συγκεκριμένη οδό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης ανέφερε στον αστυνομικό: «Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος». Πρόσθεσε επίσης ότι σε άλλα σημεία της οδού «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση», υπονοώντας πιθανώς ασυνέπεια στην εφαρμογή του νόμου περί στάθμευσης από την πλευρά του αστυνομικού.

Η πρωτοφανής αντίδραση του αστυνομικού

Η αντίδραση του αστυνομικού στην υπόδειξη του πολίτη ήταν άμεση και ακραία. Σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής, ο αστυνομικός άρχισε να αφαιρεί τον υπηρεσιακό του εξοπλισμό. Πέταξε κάτω την εξάρτησή του, το πιστόλι του, το αλεξίσφαιρο γιλέκο του και το κλομπ, δηλαδή όλα τα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της υπηρεσιακής του εμφάνισης και προστασίας.

Ο σκοπός αυτής της ενέργειας, όπως καταγράφηκε, ήταν να διαπληκτιστεί σωματικά με τον πολίτη. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση του αστυνομικού να εμπλακεί σε μια προσωπική αντιπαράθεση, αφήνοντας στην άκρη τον υπηρεσιακό του ρόλο και τα μέσα προστασίας του. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε στον πολίτη με έντονο ύφος, λέγοντας: «τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

Ο διάλογος και η παρέμβαση

Αμέσως μετά την απόρριψη του εξοπλισμού του και την ανταλλαγή των παραπάνω φράσεων, ο αστυνομικός κινήθηκε προς τον πολίτη με την πρόθεση, όπως αναφέρθηκε, να «καθαρίσει» την κατάσταση. Η ένταση ήταν εμφανής και η κατάσταση φαινόταν να οδηγείται σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν κλιμακώθηκε περαιτέρω χάρη στην άμεση παρέμβαση ενός συναδέλφου του. Ο συνάδελφος του αστυνομικού έσπευσε αμέσως στο σημείο του διαπληκτισμού, παρεμβαίνοντας για να ηρεμήσει την κατάσταση. Η παρέμβασή του ήταν καθοριστική, καθώς κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα και να αποφευχθεί μια πιθανή σωματική σύγκρουση μεταξύ του αστυνομικού και του πολίτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki