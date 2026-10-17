Συντετριμμένη από την απώλεια του γιου της, Γιώργου Μαζωνάκη, η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, μίλησε δημόσια για τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει. Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον θάνατό του, η ίδια εκφράζει ξεκάθαρα το αίτημά της για δικαίωση, ενώ η οικογένεια προετοιμάζεται για το 40ήμερο μνημόσυνο που θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ο βαθύς πόνος της μητέρας

Η Κλειώ Μαζωνάκη, μητέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή, περιέγραψε με λίγες λέξεις τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο πόνος της οικογένειας παραμένει βαθύς, ενάμιση μήνα μετά το τραγικό γεγονός που τους σημάδεψε.

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και όσα λέγονται δημόσια γύρω από την υπόθεση του θανάτου του γιου της. Η συναισθηματική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να ενημερώνεται, καθώς, όπως ανέφερε, κλαίει συνεχώς. Η τοποθέτησή της, αν και σύντομη, αποτύπωσε τη θλίψη που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένεια, καθώς πλησιάζει η ημέρα του 40ήμερου μνημοσύνου.

Το αίτημα για δικαίωση

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Κλειώ Μαζωνάκη εξήγησε πως αποφεύγει να ακούει όσα αναφέρονται για τον θάνατο του γιου της. Δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες και τις αποκαλύψεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επιμένοντας πως αυτή τη στιγμή το μόνο που την απασχολεί είναι η δικαίωση του παιδιού της.

«Μάνα μου, δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Πόνο, δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του τραγουδιστή. Το μήνυμά της ήταν σαφές: μέσα στο πένθος της, η ανάγκη να υπάρξει δικαίωση για τον γιο της παραμένει το βασικό ζητούμενο, χωρίς να θέλει να επεκταθεί περισσότερο ή να τοποθετηθεί για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Για την ημέρα αυτή, έχει προγραμματιστεί να τελεστεί το μνημόσυνο του τραγουδιστή στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, η οποία βρίσκεται στη Νίκαια.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στην εκκλησία, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο. Εκεί, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς και φίλους να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος.

Ειδικές ρυθμίσεις και μεγάλη προσέλευση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η εκκλησία έχει αναλάβει αποκλειστικά την τέλεση του μνημοσύνου του τραγουδιστή. Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στον προγραμματισμό άλλων μνημοσύνων που επρόκειτο να τελεστούν την ίδια ημέρα.

Οι σχετικές τελετές για άλλους εκλιπόντες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές εκκλησίες, προκειμένου η τελετή για τον Γιώργο Μαζωνάκη να διεξαχθεί χωρίς παράλληλες μνημονεύσεις. Η οικογένεια αναμένει μεγάλη προσέλευση ανθρώπων που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη. Οι εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν κάνουν λόγο ακόμη και για 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν στην εκκλησία για το μνημόσυνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta