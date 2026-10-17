Το Quietchella, το πιο ήσυχο φεστιβάλ στον κόσμο, ξεκίνησε στη Φινλανδία

Το «πιο ήσυχο φεστιβάλ στον κόσμο», γνωστό και ως Quietchella ή Hiljaa Fest, ξεκίνησε στη Φινλανδία, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ακρόασης της φύσης. Η πρωτοβουλία αυτή καλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν στο Εθνικό Πάρκο Βαλκμούσα, στην ευρύτερη περιοχή της Κότκα-Χάμινα, στη νοτιοανατολική Φινλανδία, και να εστιάσουν στους ήχους του φυσικού περιβάλλοντος. Το φεστιβάλ, που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, θα είναι ανοιχτό για το κοινό ως μια δωρεάν, αυτοκαθοδηγούμενη εμπειρία έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η φιλοσοφία του Quietchella

Το Hiljaa Fest, ή αλλιώς το πρώτο Φεστιβάλ Ακρόασης της Φύσης, σχεδιάστηκε με στόχο την επιβράδυνση του ρυθμού και την προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες του φυσικού κόσμου. Σύμφωνα με τον δημιουργικό διευθυντή του φεστιβάλ και οδηγό άγριας φύσης, Simo Peri, η ιδέα είναι οι επισκέπτες να περιηγηθούν στο εθνικό πάρκο και να ακούσουν πραγματικά τη μουσική που δημιουργεί η φύση. Ο ίδιος αναφέρει ότι πρόκειται για ένα φεστιβαλικό ταξίδι σχεδιασμένο να γαληνεύει την ψυχή και το μυαλό.

Η Φινλανδία, που αναφέρεται ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, ενδεχομένως να βρίσκει μέρος του «μυστικού» της σε αυτή την προσέγγιση της ηρεμίας και της σύνδεσης με τη φύση. Οι διοργανωτές εκφράζουν την ελπίδα ότι, αν η φετινή διοργάνωση στεφθεί με επιτυχία, το φεστιβάλ θα μπορούσε να επιστρέψει και στο μέλλον.

Οι «καλλιτέχνες» της φύσης

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει 13 «καλλιτέχνες» που προέρχονται από τον φυσικό κόσμο, οι οποίοι παρουσιάζονται σε τέσσερις σκηνές διάσπαρτες εντός του πάρκου. Μεταξύ των πρωταγωνιστών συγκαταλέγονται ο λυροπετεινός, ο άνεμος και τα βρύα του βάλτου, προσφέροντας μια ποικιλία ήχων και εμπειριών.

Ένας ιδιαίτερα σπάνιος τύπος σκώρου, ονόματι rämekulmumittari, αποτελεί επίσης έναν από τους «headliners» και είναι μάλιστα το επίσημο έμβλημα του εθνικού πάρκου. Οι διοργανωτές έχουν παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό χρονοδιάγραμμα για τις εμφανίσεις, καθώς ορισμένες από αυτές είναι «από τη φύση τους λίγο πιο απρόβλεπτες», κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι κάθε καλλιτέχνης θα εμφανιστεί σε συγκεκριμένη στιγμή.

Το Εθνικό Πάρκο Βαλκμούσα

Το Εθνικό Πάρκο Βαλκμούσα, όπου λαμβάνει χώρα το Quietchella, βρίσκεται στην περιοχή Pyhtää, περίπου 90 λεπτά ανατολικά του Ελσίνκι, ή 1,5 ώρα μακριά από την πρωτεύουσα. Πρόκειται για ένα μικρό εθνικό πάρκο, γνωστό για το βαλτώδες τοπίο του, το οποίο προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον για την ακρόαση της φύσης. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, το πάρκο διαθέτει ξύλινους πεζοδρόμους και πύργους παρατήρησης, που επιτρέπουν την άνετη περιήγηση και την παρακολούθηση των «καλλιτεχνών».

Πρόσβαση και κανόνες συμπεριφοράς

Το φεστιβάλ ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου με μια ειδική εναρκτήρια ημέρα, στην οποία συμμετείχαν 30 άτομα που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης. Έκτοτε, η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους, προσφέροντας μια δωρεάν και αυτοκαθοδηγούμενη εμπειρία που διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες μπορούν να πάνε όποτε τους εξυπηρετεί και να περιπλανηθούν στα μονοπάτια με τον δικό τους ρυθμό, απολαμβάνοντας τους ήχους της φύσης.

Από τους επισκέπτες ζητείται να ακολουθούν τον φινλανδικό κώδικα υπαίθριας συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει σεβασμός στη φύση, μηδενικό αποτύπωμα απορριμμάτων και προσεκτική συμπεριφορά απέναντι στο πάρκο και τους «καλλιτέχνες» του, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ηρεμίας του χώρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis