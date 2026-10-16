Η βρετανική κυβέρνηση απαγορεύει τρία είδη πορνογραφικού υλικού

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το πορνογραφικό περιεχόμενο, ποινικοποιώντας από τον επόμενο μήνα την κατοχή και δημοσίευση συγκεκριμένων ειδών υλικού. Η απόφαση αυτή, που τίθεται σε ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου, καθιστά τους κανόνες της χώρας από τους αυστηρότερους παγκοσμίως, με στόχο την προστασία των νέων ανθρώπων και την αντιμετώπιση της κανονικοποίησης της βίας.

Τα νέα μέτρα και η εφαρμογή τους

Η απαγόρευση που ανακοινώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση αφορά τρία συγκεκριμένα είδη πορνογραφικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, ποινικοποιείται η κατοχή και η δημοσίευση υλικού που απεικονίζει πνιγμούς, αιμομιξία, καθώς και άτομα που προσποιούνται ότι είναι κάτω των 16 ετών. Αυτά τα νέα μέτρα θα τεθούν σε οριστική ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο της χώρας.

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων καθιστά τη Βρετανία μία από τις χώρες με την αυστηρότερη νομοθεσία παγκοσμίως όσον αφορά το πορνογραφικό περιεχόμενο. Οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι σοβαρές και δεν απευθύνονται αποκλειστικά στις εταιρείες που παράγουν τέτοιου είδους υλικό. Αντιθέτως, επεκτείνονται και στους απλούς χρήστες που εντοπίζονται να κατέχουν ή να δημοσιεύουν το απαγορευμένο περιεχόμενο, υπογραμμίζοντας την πρόθεση για καθολική εφαρμογή του νόμου.

Η δήλωση της υφυπουργού Δικαιοσύνης

Σχετικά με τη νέα αυτή νομοθετική πρωτοβουλία, η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, προέβη σε αναλυτικές δηλώσεις, διευκρινίζοντας το πνεύμα και τους στόχους της κυβερνητικής απόφασης. Η κυρία Ντέιβις-Τζόουνς υπογράμμισε με σαφήνεια ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν στρέφεται κατά των αβλαβών σεξουαλικών προτιμήσεων των ενηλίκων, οι οποίες δεν προκαλούν βλάβη σε κανέναν.

Αντιθέτως, ο κεντρικός στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία των νέων ανθρώπων από περιεχόμενο που μπορεί να είναι επιβλαβές. Η υφυπουργός τόνισε ότι το πορνογραφικό υλικό που κανονικοποιεί ή δοξάζει τη βία κατά των γυναικών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως εξήγησε, θολώνει τα όρια μεταξύ του τι είναι αποδεκτό και του τι δεν είναι στην πραγματική ζωή, δημιουργώντας λανθασμένες αντιλήψεις και προσδοκίες.

Στοιχεία από πρόσφατες έρευνες

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή την αυστηροποίηση της νομοθεσίας βασίζεται και σε ευρήματα πρόσφατων ερευνών που αναδεικνύουν την ευρεία επίδραση της πορνογραφίας στην κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους έχει δηλώσει ότι η πορνογραφία έχει διαμορφώσει, σε κάποιο βαθμό, τις προσδοκίες του σχετικά με το σεξουαλικό πεδίο.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα των ερευνών αφορά την ομάδα των νέων. Συγκεκριμένα, το 43% των σεξουαλικά ενεργών νέων ηλικίας 16-17 ετών στη Βρετανία ανέφερε ότι έχει υποστεί πνιγμό κατά τη διάρκεια συναινετικής επαφής. Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από επικίνδρανα πρότυπα.

Η ανταπόκριση των οργανώσεων

Η πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης για την απαγόρευση των συγκεκριμένων ειδών πορνογραφικού υλικού έτυχε θερμής υποδοχής από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών. Οι οργανώσεις αυτές χαιρέτισαν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα αποφασιστικό και σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η απαγόρευση συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κανονικοποίησης της έμφυλης βίας, η οποία συχνά προβάλλεται μέσα από τέτοιου είδους περιεχόμενο. Η κίνηση αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας για την προώθηση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος όπου η βία δεν θεωρείται αποδεκτή ή δοξαζόμενη, ειδικά σε περιεχόμενο που είναι ευρέως προσβάσιμο και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αντιλήψεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta