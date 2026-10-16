Κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων σαρώνει την Ευρώπη

Ένα κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων έχει απλωθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με αφετηρία τη Γαλλία, φτάνοντας μέχρι την Ελλάδα και την Αλβανία. Αντίστοιχες αντιδράσεις καταγράφονται και στην Αργεντινή, αναδεικνύοντας μια ευρύτερη δυσαρέσκεια. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται ζητήματα όπως η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και το υψηλό κόστος ζωής, ενώ οι κινητοποιήσεις αποκτούν πλέον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Η αφετηρία των κινητοποιήσεων στη Γαλλία

Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου, προτού εξαπλωθούν γρήγορα σε ολόκληρη τη Γαλλία. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις πολύωρες σχολικές ημέρες που επιβαρύνουν το πρόγραμμά τους, καθώς και για τα υπερπλήρη τμήματα που δυσχεραίνουν τη μάθηση.

Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια και τις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ διεκδικούν επίσης αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και στην πλατφόρμα Parcoursup.

Το ευρωπαϊκό κύμα διαμαρτυρίας

Το κύμα των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία, αλλά έχει απλωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διαδηλώσεις έχουν καταγραφεί στο Βέλγιο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία, ενώ παρόμοιες αντιδράσεις σημειώνονται και στην Αργεντινή, υπογραμμίζοντας ένα διεθνές φαινόμενο.

Τα αιτήματα των νέων επικεντρώνονται στην αγωνία τους για το μέλλον, στην πρόσβαση στις σπουδές και στο υψηλό κόστος ζωής που επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και οι κακές σχολικές υποδομές αποτελούν κοινούς παρονομαστές των διαμαρτυριών σε όλες αυτές τις χώρες.

Κοινωνική δυσαρέσκεια και πολιτικές αντιδράσεις

Η οργή των μαθητών βρίσκει απήχηση σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, καθώς η κρίση στην εκπαίδευση συναντά την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, καθώς και οι πιέσεις στα εισοδήματα, επιδεινώνουν την κατάσταση και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Εντυπωσιακές εικόνες μαθητών να σκαρφαλώνουν στην εμβληματική κολόνα της Πλατείας της Βαστίλης στο Παρίσι έκαναν τον γύρο του κόσμου. Η πλατεία αυτή, που βρίσκεται στο σημείο όπου υψωνόταν άλλοτε το οχυρό και η κρατική φυλακή της Βαστίλης, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης και της εξέγερσης των απλών πολιτών απέναντι στην πολιτική καταπίεση.

Στο πολιτικό σκηνικό, η κυβέρνηση μειοψηφίας της Γαλλίας δυσκολεύεται να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη για τον προϋπολογισμό του 2027. Ταυτόχρονα, τα προτεινόμενα μέτρα λιτότητας προκαλούν έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενισχύοντας το κλίμα κοινωνικής αναταραχής.

Η κυβερνητική απάντηση και οι αντιδράσεις των συνδικάτων

Παρά την ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας για την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν ελλείψεις, τα συνδικάτα χαρακτηρίζουν το μέτρο ως βραχυπρόθεσμη λύση. Όπως επισημαίνουν, οι διαθέσιμοι αναπληρωτές ενδέχεται να μην καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σχολείου ως προς την ειδικότητα ή την περιοχή, αφήνοντας τα προβλήματα στελέχωσης και υποδομών άλυτα.

Ο Ζαν-Ρεμί Ζιράρ, πρόεδρος του συνδικάτου SNALC, περιγράφει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην κάλυψη των απουσιών, πολυπληθείς τάξεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένες αίθουσες. Στο πλευρό των μαθητών βρίσκονται εκπαιδευτικά συνδικάτα, γονείς και εργαζόμενοι, ενισχύοντας το μέτωπο των διαμαρτυριών.

Με πληροφορίες από: Topontiki