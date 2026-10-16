Ο Χαβιέρ Τέμπας απάντησε στη Ρεάλ Μαδρίτης κάνοντας λόγο για «εκφοβισμό»

Η διαμάχη ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, συνεχίζει να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Την Παρασκευή (16/10), οι «Μερένγκχες» ζήτησαν την παραίτηση του Τέμπας, με τον ίδιο να απαντά άμεσα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Ο πρόεδρος της La Liga έκανε λόγο για «εκφοβισμό» και αναφέρθηκε σε μια σειρά από γεγονότα και δηλώσεις που σηματοδοτούν την ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η Ρεάλ ζήτησε την παραίτηση του Τέμπας

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, απαίτησε την παραίτηση του Χαβιέρ Τέμπας από την προεδρία της La Liga. Το αίτημα των «Βασιλικών» ήρθε ως απάντηση σε δηλώσεις του Τέμπας, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «μηχανισμούς προπαγάνδας» που φέρεται να χρησιμοποιεί ο σύλλογος της Μαδρίτης για την επίτευξη των σκοπών του.

Ο Χαβιέρ Τέμπας δεν άφησε αναπάντητη την κίνηση της Ρεάλ. Όπως συνηθίζει, χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο X για να απαντήσει, δηλώνοντας πως έχει «χάσει το μέτρημα» με τις φορές που του ζητήθηκε να παραιτηθεί ή να απομακρυνθεί από τη θέση του.

Κατηγορίες για εκφοβισμό και υπεράσπιση της La Liga

Στην ανάρτησή του, ο Χαβιέρ Τέμπας τόνισε πως οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας «μεθόδους εκφοβισμού». Διευκρίνισε ότι η θέση του απαιτεί ανεξαρτησία και όχι παθητικότητα απέναντι σε αδικίες ή σιωπή μπροστά σε «συνεχείς, δυσανάλογες και προσβλητικές επιθέσεις» που προέρχονται από το Real Madrid TV και τα φερέφωνά του, στρεφόμενες κατά της διοργάνωσης της La Liga.

Ο πρόεδρος της La Liga υπογράμμισε την υποχρέωσή του να υπερασπίζεται τη διοργάνωση, ακόμα και απέναντι στους επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην υπόθεση Νεγκρέιρα, δηλώνοντας πως η La Liga ενήργησε από την πρώτη κιόλας στιγμή, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί αδράνειας.

Ιστορικό αιτημάτων παραίτησης και άλλων ενεργειών

Ο Χαβιέρ Τέμπας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέσα σε δεκατρία χρόνια, οι επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ζητήσει επανειλημμένα την παραίτησή του ή έχουν προσπαθήσει να τον θέσουν εκτός θέσης. Αυτές οι προσπάθειες περιλάμβαναν καταγγελίες στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD), είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, καθώς και ποινικές μηνύσεις. Η τρέχουσα απαίτηση για παραίτηση αποτελεί, κατά τον ίδιο, απλώς μία ακόμα περίπτωση.

Παρά τις διαφωνίες, ο Τέμπας σημείωσε ότι αιτήματα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ορισμοί αγώνων ή αναβολές, γίνονται δεκτά ανά καιρούς. Ωστόσο, τόνισε ότι η ουδετερότητα συγχέεται με την ανεξαρτησία, και η δική του θέση απαιτεί ανεξαρτησία.

Ερωτήματα για τη στάση της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Χαβιέρ Τέμπας έθεσε ερωτήματα σχετικά με την παθητικότητα της Ρεάλ Μαδρίτης σε ορισμένες περιπτώσεις. Αναφέρθηκε στην παρουσία του Φλορεντίνο Πέρεθ για μήνες στα διοικητικά όργανα της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF). Σύμφωνα με το Relevo, η παραίτηση του Φλορεντίνο από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Gestora) υποβλήθηκε την ίδια ημέρα με αυτή του Λαπόρτα, στις 30 Οκτωβρίου 2023.

Επιπλέον, ο Τέμπας υπενθύμισε δηλώσεις του Φλορεντίνο στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Compromisarios) στις 24 Νοεμβρίου 2024. Όταν ρωτήθηκε για τη διακοπή των σχέσεων με την Μπαρτσελόνα, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να απάντησε: «Η Μπάρτσα και η Ρεάλ πρέπει να βοηθούν η μία την άλλη» και πρόσθεσε: «Γιατί να θυμώσουμε;». Ο Τέμπας σχολίασε ότι αυτό συνέβη «ούτε καν πριν από δύο χρόνια» και διερωτήθηκε γιατί να θυμώσουν με την FCB.

Ο πρόεδρος της La Liga κατέληξε θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα: «Τι άλλαξε; Γιατί αυτή η κλιμάκωση συμπίπτει χρονικά με τη ρήξη της Μπάρτσα με τη Superliga; Άλλαξε η σοβαρότητα των γεγονότων ή μήπως τα συμφέροντά τους; Πού βρισκόταν η αγανάκτηση του Real Madrid TV παλαιότερα;»

Με πληροφορίες από: Gazzetta