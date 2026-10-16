23Χρονη εισέβαλε σε σχολείο στο Ουισκόνσιν προσποιούμενη την καθηγήτρια

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν μια 23χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι προσποιήθηκε την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο παλιό της σχολείο, με μοναδικό σκοπό να βρίσει και να προσβάλει τους μαθητές. Η δράση της διήρκεσε για αρκετές ώρες, προκαλώντας αναστάτωση και οδηγώντας στην επέμβαση των αρχών.

Η διείσδυση στο λύκειο και η δράση της

Η Έιμι Τζόουνς, η 23χρονη που κατηγορείται για το συμβάν, εισέβαλε στο Rufus King International High School, ένα λύκειο που βρίσκεται στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. Η ίδια κατάφερε να διεισδύσει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδυόμενη την αναπληρώτρια καθηγήτρια, εκμεταλλευόμενη ένα κενό στο προσωπικό.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η Τζόουνς παρέμεινε στην τάξη για σχεδόν τρεις διδακτικές ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτόξευσε χυδαίες εκφράσεις, ρατσιστικά σχόλια και σεξουαλικά υπονοούμενα προς τους ανήλικους μαθητές, δημιουργώντας ένα κλίμα παρενόχλησης και προσβολής.

Οι προσβολές και τα σχόλια προς τους μαθητές

Οι ίδιοι οι μαθητές κατέθεσαν στις αρχές λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά της 23χρονης μέσα στην τάξη. Η Έιμι Τζόουνς χώρισε την τάξη βάσει φυλής και φύλου, ενώ προέβη σε προσωπικές προσβολές και ερωτήσεις.

Συγκεκριμένα, αποκάλεσε έναν μαθητή «χοντρό» και ρώτησε μια μαθήτρια αν θέλει να γίνει «στρίπερ». Επιπλέον, απευθύνθηκε σε δύο λευκούς μαθητές, λέγοντάς τους ότι «μοιάζουν με τους τύπους που κάνουν επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία». Η δράστις ζήτησε επίσης από τους μαθητές ηλεκτρονικό τσιγάρο και κάνναβη, σχολιάζοντας ότι το μάθημα ήταν βαρετό.

Η αποκάλυψη και η δήλωση της δράστιδος

Η δράση της 23χρονης διακόπηκε όταν η διευθύντρια του σχολείου, Ντορίν Μπαντίγιο, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσα στην τάξη. Η διευθύντρια ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της Έιμι Τζόουνς.

Όταν η Τζόουνς προσήχθη για ανακρίσεις, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πήγε στο σχολείο «επειδή βαριόταν». Πρόσθεσε επίσης με αφοπλιστικό τρόπο ότι «μισεί τα παιδιά και ήθελε απλώς να κάνει φασαρία», αποκαλύπτοντας τα κίνητρα πίσω από την πρωτοφανή της ενέργεια.

Οι νομικές συνέπειες και η υπεράσπιση

Στην 23χρονη ασκήθηκαν έξι κακουργηματικές διώξεις για την πράξη της. Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η αντιποίηση αρχής και η έκθεση ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο. Σε περίπτωση που καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά, η Έιμι Τζόουνς αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 21 έτη.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση της Τζόουνς υποστηρίζει ότι η πελάτισσά της πάσχει από διπολική διαταραχή. Ισχυρίζονται ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τη λήψη της φαρμακευτικής της αγωγής την ημέρα του συμβάντος. Η προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου.

Πώς κατάφερε να εισέλθει στο σχολείο

Η διευθύντρια του σχολείου, Ντορίν Μπαντίγιο, εξήγησε στις αρχές τους παράγοντες που επέτρεψαν στην 23χρονη να εισέλθει ανεμπόδιστα και να δράσει εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εκείνη την ημέρα, οκτώ καθηγητές είχαν δηλώσει ασθένεια, με αποτέλεσμα να καλυφθούν μόνο οι επτά από τις κενές θέσεις.

Αυτό το κενό, σε συνδυασμό με σοβαρή αμέλεια του διοικητικού προσωπικού στη διασταύρωση των στοιχείων, επέτρεψε στην Έιμι Τζόουνς να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να διεισδύσει στο σχολείο χωρίς να γίνει αντιληπτή εγκαίρως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta