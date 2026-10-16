Ο Diddy μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή μετά τον τραυματισμό του

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός Diddy μεταφέρθηκε πρόσφατα σε διαφορετικό σωφρονιστικό κατάστημα, έπειτα από έναν τραυματισμό του. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη μεταγωγή του από τη φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Άλενγουντ, στην Πενσιλβάνια. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αναφορών για πειθαρχικές παραβάσεις και ανησυχίες σχετικά με την προσωπική του ασφάλεια.

Η μεταγωγή του μουσικού παραγωγού

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη μεταφορά του Diddy, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Sean Combs, από τη φυλακή FCI Fort Dix. Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου. Ο μουσικός παραγωγός βρέθηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα που βρισκόταν στο Νιου Τζέρσεϊ σε ένα νέο ίδρυμα, το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Άλενγουντ, το οποίο βρίσκεται στην Πενσιλβάνια.

Η μεταφορά του Diddy έγινε έπειτα από μια πρόσφατη μεταφορά του σε νοσοκομείο, αν και οι ακριβείς λόγοι της μεταγωγής δεν διευκρινίστηκαν επίσημα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών. Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα, το Άλενγουντ, διαθέτει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας με το Fort Dix, γεγονός που οδήγησε σε εκτιμήσεις σχετικά με τους πραγματικούς λόγους πίσω από αυτή την απόφαση.

Πειθαρχικές παραβάσεις και προβλήματα

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη φυλακή Fort Dix, ο Diddy είχε συγκεντρώσει αρκετές πειθαρχικές παραβάσεις. Το προσωπικό της φυλακής είχε καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά που σχετίζονταν με τη χρήση τηλεφώνων από τον κρατούμενο. Επιπλέον, είχε εμπλακεί σε διάφορες συμπλοκές με άλλους κρατούμενους εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι παραβάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την οδηγήγησή του δύο φορές στην Ειδική Μονάδα Κράτησης. Σε αυτή τη μονάδα τοποθετούνται οι κρατούμενοι που παραβιάζουν τους εσωτερικούς κανονισμούς της φυλακής. Ως συνέπεια των παραβάσεών του, ο Κομπς έχασε 41 ημέρες από τις ημέρες καλής διαγωγής, οι οποίες κανονικά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόωρη αποφυλάκισή του. Επίσης, του επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος αγορών από το κυλικείο της φυλακής για διάστημα 400 ημερών.

Αναφορές είχαν επίσης μεταδώσει ότι ο μουσικός παραγωγός φέρεται να είχε στην κατοχή του παράνομο κινητό τηλέφωνο, το οποίο περιείχε γυμνές φωτογραφίες. Υπήρχαν επίσης καταγγελίες που ανέφεραν ότι είχε πρόσβαση σε αλκοόλ, μασάζ και πολυτελή γεύματα, στοιχεία που υποδηλώνουν περαιτέρω παραβιάσεις των κανονισμών του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ανησυχίες για την ασφάλεια του κρατουμένου

Παρόλο που ο Diddy είχε ιστορικό πειθαρχικών παραβάσεων, η μεταγωγή του δεν φαίνεται να συνδέεται απαραίτητα με την προβληματική του συμπεριφορά. Εάν θεωρούνταν κρατούμενος υψηλού κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του, θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί σε φυλακή με υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Ωστόσο, το Άλενγουντ, όπου μεταφέρθηκε, διατηρεί το ίδιο επίπεδο ασφαλείας με το Fort Dix.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι η μεταφορά του ενδέχεται να σχετίζεται με ανησυχίες για την προσωπική του ασφάλεια. Η φυλακή Fort Dix φιλοξενεί περίπου 4.000 κρατουμένους, ενώ το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Άλενγουντ κρατά περίπου 1.000 άτομα. Ο μικρότερος αριθμός κρατουμένων στο Άλενγουντ εκτιμάται ότι θα διευκολύνει το προσωπικό να παρακολουθεί στενότερα τον Diddy και να διασφαλίζει την προστασία του, μειώνοντας τις πιθανότητες εμπλοκής του σε νέες συμπλοκές ή άλλα προβλήματα ασφαλείας.

Το ιστορικό της καταδίκης του Diddy

Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών, η οποία του επιβλήθηκε μετά την καταδίκη του το έτος 2025. Κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Η καταδίκη αυτή αφορούσε συγκεκριμένες πράξεις που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της πορνείας μέσω της μεταφοράς ατόμων.

Ωστόμως, ο μουσικός παραγωγός είχε αθωωθεί από τις σοβαρότερες κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί. Συγκεκριμένα, αθωώθηκε από τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και από την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η ποινή των 50 μηνών αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki