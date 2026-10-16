Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, μία από τις χαρακτηριστικότερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ναυτιλίας, απεβίωσε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 90 ετών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στους οικείους, τους φίλους, αλλά και στους θαυμαστές του, καθώς ήταν ευρέως γνωστός από την προεδρική του θητεία στον Παναθηναϊκό. Η οικογένειά του εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο «Καπετάνιος» που χάρασσε «ρότες»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης περιγράφεται από όσους τον γνώριζαν ως αντισυμβατικός και παθιασμένος. Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» τον συνόδευε όχι μόνο στις θάλασσες, αλλά και στα γήπεδα και στη ζωή του, καθώς χάρασσε «ρότες» και τις ακολουθούσε, χωρίς να τον τρομάζουν οι «φουρτούνες» κρατώντας γερά το τιμόνι.

Η δημόσια εικόνα του «Καπετάνιου» ταίριαζε απόλυτα με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τη διοίκηση, χαρακτηριζόμενη από σαφή ιεραρχία, προσωπική ευθύνη, απαίτηση πειθαρχίας και την πεποίθηση ότι κάποιος πρέπει να κρατά το τιμόνι. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Επισκοπή Ρεθύμνου και τον οδήγησε στις «θάλασσες του κόσμου» με τη ναυτιλιακή εταιρεία Varnima, φτάνοντας μέχρι τη «χρυσή εποχή» του Παναθηναϊκού.

Το περιστατικό που του χάρισε το προσωνύμιο

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» συνδέθηκε με ένα τολμηρό περιστατικό τον Απρίλιο του 1966. Ως κυβερνήτης του πετρελαιοφόρου Joanna V, ο Βαρδινογιάννης κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, ενώ μαινόταν ο πόλεμος και τον καταδίωκε το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Το πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Μπέιρα, στη Μοζαμβίκη, από όπου ξεκινούσε πετρελαιαγωγός που τροφοδοτούσε τη Ροδεσία. Στις 4 Απριλίου 1966, το Joanna V εντοπίστηκε από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό και αναχαιτίστηκε από τη φρεγάτα HMS Plymouth. Ο Βαρδινογιάννης είχε δηλώσει τότε ότι το Joanna V θα σταματούσε στην Μπέιρα μόνο για ανεφοδιασμό και ότι το πετρέλαιο προοριζόταν για το Τζιμπουτί. Ωστόσο, οι βρετανικές Αρχές θεωρούσαν ότι το φορτίο προοριζόταν για τη Ροδεσία.

Παρά τις βρετανικές προειδοποιήσεις, και επειδή εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε η απαιτούμενη διεθνής εξουσιοδότηση για τη χρήση βίας εναντίον του πλοίου, το Joanna V κατάφερε να φτάσει στην Μπέιρα στις 5 Απριλίου 1966. Η φρεγάτα δεν μπόρεσε να εμποδίσει την είσοδό του στο λιμάνι. Το περιστατικό αυτό ήταν που συνδέθηκε με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», το οποίο παρέπεμπε όχι μόνο στη ναυτική του ιδιότητα, αλλά και στην απόφασή του να συνεχίσει το ταξίδι παρά την παρέμβαση του Βασιλικού Ναυτικού. Η παρουσία του πετρελαιοφόρου στην Μπέιρα προκάλεσε έντονη διπλωματική κινητοποίηση, καθώς η Βρετανία επιδίωκε να αποτρέψει την εκφόρτωση του πετρελαίου και τη μεταφορά του στη Ροδεσία.

Η εποχή του ισχυρού προέδρου στον Παναθηναϊκό

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το όνομα του Γιώργου Βαρδινογιάννη έγινε σχεδόν συνώνυμο της ποδοσφαιρικής διοίκησης του Παναθηναϊκού. Η αφετηρία αυτής της διαδρομής ήταν το 1979, όταν η καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου οδήγησε στη δημιουργία των ΠΑΕ. Τότε, η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της νεοσύστατης εταιρείας του Παναθηναϊκού και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία.

Η επίσημη ιστορία του συλλόγου καταγράφει και το προηγούμενο ενδιαφέρον του Παύλου Γιαννακόπουλου, στοιχείο που φωτίζει πόσο καθοριστικές ήταν εκείνες οι αποφάσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Η αλλαγή ήταν βαθύτερη από μια νέα νομική μορφή, καθώς ο σύλλογος διατηρούσε την ιστορία, τα σύμβολα και τη συλλογική του ταυτότητα, αλλά η ποδοσφαιρική του λειτουργία περνούσε στον έλεγχο μετόχων, ενώ ο φίλαθλος συνέχιζε να λέει «η ομάδα μας».

Ο Βαρδινογιάννης άσκησε την προεδρία με έντονο προσωπικό αποτύπωμα. Το επιχειρηματικό του βάρος αποτελούσε εγγύηση ότι η ομάδα είχε οικονομική στήριξη, πρόσβαση και δυνατότητα να διεκδικεί. Παράλληλα, η συγκέντρωση των αποφάσεων δημιουργούσε μια διοίκηση στην οποία η προσωπική βούληση αποκτούσε συχνά μεγαλύτερη σημασία από τις διαδικασίες.

Η κοινωνική επιρροή και το κρητικό ταμπεραμέντο

Η κοινωνική ισχύς μιας μεγάλης ομάδας πρόσθετε στον επιχειρηματία μια εντελώς διαφορετική δημόσια παρουσία. Μια μεταγραφή μπορούσε να προκαλέσει ενθουσιασμό σε χιλιάδες ανθρώπους, μια δήλωση να κυριαρχήσει στην ειδησεογραφία και μια σύγκρουση να ξεπεράσει γρήγορα τα όρια του αθλητισμού. Αυτό εξηγεί γιατί η διοίκηση του ποδοσφαίρου έγινε τόσο σημαντικό πεδίο επιρροής.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης «κουβαλούσε» στο DNA του το κρητικό ταμπεραμέντο. Με ένα τσιγάρο τις περισσότερες φορές στα χείλη του, δεν ήταν ο απόμακρος εφοπλιστής. Με την ίδια ευκολία που έκλεινε επιχειρηματικά deals, συναναστρεφόταν απλό κόσμο και πανηγύριζε στις κερκίδες των γηπέδων τις νίκες της «πράσινης» αγάπης του. Δεν τον κέρδισε η πολιτική, καθώς δεν αγαπούσε άλλωστε ποτέ την «ξύλινη γλώσσα», προτιμώντας το εμπορικό ναυτικό από το οποίο και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον της Αγγλίας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki, Enikos