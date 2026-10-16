Η Αλβανίδα που διεκδικεί τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο: Ξυπνά νωρίς και ταΐζει τις κότες

Η Τσαμίλε Μάρα, μια γυναίκα από την Αλβανία, ενδέχεται να είναι η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τους συγγενείς της. Η οικογένειά της έχει ήδη προβεί σε επικοινωνία με τα Ρεκόρ Γκίνες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί επίσημα η ηλικία της. Η ίδια, παρά την πιθανότητα να καταγραφεί στην ιστορία, συνεχίζει να ζει μια απλή ζωή στο χωριό της, ακολουθώντας πιστά την καθημερινή της ρουτίνα.

Η διεκδίκηση του παγκόσμιου ρεκόρ

Η Τσαμίλε Μάρα, γεννημένη το 1909, έκλεισε τον Αύγουστο τα 117 της χρόνια, σύμφωνα με την οικογένειά της. Οι συγγενείς της υποστηρίζουν ότι είναι δύο ημέρες μεγαλύτερη από τη σημερινή κάτοχο του ρεκόρ και έχουν ήδη απευθυνθεί στα Ρεκόρ Γκίνες για την επίσημη αναγνώριση της ηλικίας της. Η διαδικασία ελέγχου των σχετικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι η Τσαμίλε Μάρα θα αναγνωριστεί ως η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο. Η ιστορία της, ωστόσο, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο για την ηλικία που της αποδίδεται, αλλά και για τον τρόπο ζωής της.

Η καθημερινότητα μιας υπεραιωνόβιας

Η Τσαμίλε Μάρα ζει στο χωριό όπου γεννήθηκε, κοντά στην πόλη Μπεράτι, στη νότια Αλβανία. Η ζωή της παραμένει απλή και γεμάτη καθημερινές ασχολίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας της. Ξυπνά νωρίς το πρωί, σκουπίζει την αυλή της, ποτίζει τα λουλούδια και φροντίζει να ταΐζει τις κότες της.

Μετά την ολοκλήρωση των πρωινών της εργασιών, η Τσαμίλε απολαμβάνει τον αγαπημένο της καφέ. Η ίδια δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πιθανότητα να καταγραφεί στην ιστορία ως η γηραιότερη γυναίκα του πλανήτη, καθώς η ζωή της παραμένει προσηλωμένη στις απλές, καθημερινές της συνήθειες.

Συνήθειες και κατάσταση υγείας

Πέρα από τις πρωινές της ασχολίες, η Τσαμίλε Μάρα εξακολουθεί να περπατά τακτικά στον κήπο της. Μια ιδιαίτερη συνήθεια που διατηρεί είναι να βάζει ένα κλωνάρι βασιλικού στην τσέπη της, ώστε να απολαμβάνει το άρωμά του καθ' όλη τη διάρκεια των κινήσεών της στον χώρο της. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια αναδεικνύει την προσήλωσή της στις απλές χαρές της ζωής.

Σύμφωνα με τον γιο της, η Τσαμίλε Μάρα δεν έχει επισκεφθεί ποτέ γιατρό. Η μαρτυρία αυτή αποτελεί μέρος της οικογενειακής αφήγησης για τη ζωή της, αν και δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό της ιστορικό ή την τρέχουσα κατάσταση της υγείας της. Η ίδια δεν έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο ζωής της εξαιτίας της ηλικίας της, με τις μικρές καθημερινές δραστηριότητες και την επαφή με τον κήπο να καθορίζουν τη ρουτίνα της.

Η ιστορία με τη σύνταξη

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που αφηγείται η οικογένειά της αφορά τη σύνταξή της. Όταν η Τσαμίλε Μάρα έφτασε τα 100 της χρόνια, ο δήμος φέρεται να σταμάτησε την καταβολή της σύνταξής της. Οι αρμόδιοι, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν πίστευαν ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή.

Ο γιος της αναφέρει το λάθος των τοπικών αρχών, εξηγώντας ότι αργότερα, η μητέρα του έλαβε ειδική προσαύξηση στη σύνταξή της λόγω της προχωρημένης της ηλικίας. Αυτή η ιστορία υπογραμμίζει την εξαιρετική μακροζωία της και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς όταν φτάνει σε τόσο μεγάλη ηλικία.

Η απλότητα ως τρόπος ζωής

Η Τσαμίλε Μάρα, ανεξάρτητα από την επίσημη αναγνώριση της ηλικίας της, αποτελεί ένα παράδειγμα ανθρώπου που διατηρεί την προσήλωσή του σε έναν απλό και παραδοσιακό τρόπο ζωής. Η καθημερινότητά της παραμένει συνδεδεμένη με τις γνώριμες συνήθειες του τόπου της: τον πρωινό καφέ, τη φροντίδα του κήπου και την επαφή με τα ζώα.

Η προσωπική της στάση απέναντι στην πιθανή αναγνώριση ως η γηραιότερη γυναίκα του κόσμου, δείχνει ότι η αξία της ζωής για εκείνη βρίσκεται στην απλότητα και τη συνέχεια των καθημερινών της δραστηριοτήτων, μακριά από τίτλους και ρεκόρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta