Άντρας παρουσίασε πλαστό γάμο και διαθήκη για να διεκδικήσει περιουσία ανήλικης

Μια δικαστική διαμάχη στη Βρετανία έφερε στο φως την προσπάθεια ενός άντρα να διεκδικήσει την περιουσία μιας γυναίκας που απεβίωσε, παρουσιάζοντας πλαστή διαθήκη και ένα ψεύτικο πιστοποιητικό γάμου. Η υπόθεση αφορούσε περιουσία που εκτιμάται σε περισσότερες από 500.000 λίρες, η οποία προοριζόταν για την ανήλικη κόρη της θανούσης. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε τελικά τα έγγραφα ως πλαστά, διασφαλίζοντας την κληρονομιά στη νόμιμη δικαιούχο.

Η δικαστική διαμάχη για την κληρονομιά

Η Κάσσυ Σινάρ έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, έχοντας προσβληθεί από καρκίνο του μαστού. Η περιουσία της, η οποία περιλαμβάνει ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, είχε εκτιμηθεί σε περισσότερες από 500.000 λίρες. Τα έσοδα από ενοίκια από την περιουσία της ξεπερνούν τις 35.000 λίρες, αν και το ακριβές συνολικό ποσό δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως.

Η Κάσσυ Σινάρ είχε συντάξει τη διαθήκη της το 2022, με την οποία άφηνε την περιουσία της στην κόρη της, Τζόσι. Καθώς η Τζόσι ήταν τότε μόλις 16 ετών, η διαθήκη προέβλεπε τη δημιουργία καταπιστεύματος, ώστε η περιουσία να διασφαλιστεί και να διαχειριστεί προς όφελος της ανήλικης κληρονόμου.

Οι πλαστές διεκδικήσεις του συντρόφου

Ο σύντροφος της Κάσσυ Σινάρ, Τσίνγκεζ Αρίφ, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή για την κληρονομιά. Κατέθεσε μια άλλη διαθήκη, η οποία έφερε ημερομηνία σύνταξης 10 Μαΐου 2023. Σύμφωνα με αυτή τη διαθήκη, ο ίδιος ο Αρίφ κληρονομούσε το σύνολο της περιουσίας της αποθανούσας.

Πέραν της πλαστής διαθήκης, ο Τσίνγκεζ Αρίφ προσκόμισε και ένα πιστοποιητικό γάμου, το οποίο υποτίθεται ότι αποδείκνυε πως οι δυο τους είχαν παντρευτεί κρυφά στην Κύπρο το 2006. Αυτά τα έγγραφα αποτέλεσαν τη βάση της διεκδίκησής του για την περιουσία.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου

Το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας εξέτασε ενδελεχώς τα δύο έγγραφα που προσκόμισε ο Τσίνγκεζ Αρίφ. Μετά την εξέταση, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο η διαθήκη του 2023 όσο και το πιστοποιητικό γάμου ήταν πλαστά. Οι κυπριακές αρχές, οι οποίες κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα του γάμου, επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας γάμος μεταξύ του ζευγαριού κατά την ημερομηνία που αναγραφόταν στο πιστοποιητικό.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι το άτομο που εμφανιζόταν στο πλαστό πιστοποιητικό ως ληξίαρχος δεν εργαζόταν καν στην υπηρεσία που αναφερόταν στο έγγραφο. Την δικαστική μάχη για την προστασία των συμφερόντων της ανήλικης Τζόσι είχε αναλάβει ο θείος της, Έρνεστ Σινάρ, ο οποίος ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας της μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Διασφάλιση της περιουσίας και συνέπειες

Η απόφαση του δικαστηρίου επικύρωσε τη διαθήκη που είχε συντάξει η Κάσσυ Σινάρ το 2022. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίστηκε ότι η περιουσία θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες της αποθανούσας, προς όφελος της κόρης της, Τζόσι. Ο Τσίνγκεζ Αρίφ απομακρύνθηκε από τη διαχείριση τόσο της περιουσίας όσο και του καταπιστεύματος που είχε δημιουργηθεί.

Επιπλέον, του απαγορεύτηκε ρητά να πουλήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην Κάσσυ Σινάρ. Το δικαστήριο υποχρέωσε επίσης τον Αρίφ να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του Έρνεστ Σινάρ, τα οποία ανέρχονται σε ένα ποσό περίπου 206.000 λιρών.

Στοιχεία για την ταραχώδη σχέση

Η υπόθεση έφερε στο φως και ορισμένα στοιχεία σχετικά με την ταραχώδη σχέση μεταξύ της Κάσσυ Σινάρ και του Τσίνγκεζ Αρίφ. Οι δυο τους φαίνεται να είχαν διακόψει τη σχέση τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα από το 2011 έως το 2018. Η Κάσσυ είχε περιγράψει τη σχέση τους ως κακοποιητική και τοξική, γεγονός που προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Αρίφ ταξίδεψε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της ζωής της Κάσσυ, όταν εκείνη λάμβανε παρηγορητική φροντίδα. Η δικαστική απόφαση διασφάλισε τελικά ότι η περιουσία θα διαχειριστεί με βάση την τελευταία βούληση της Κάσσυ Σινάρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta