Πέρασε η πρόταση Αλαφούζου στη Super League για την εμπορικότητα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Η πρόταση του προέδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, αναφορικά με το σκέλος της εμπορικότητας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της Λίγκας. Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία κατέληξε σε έντεκα ψήφους υπέρ της πρότασης, ενώ τρεις ψήφοι ήταν κατά και μία λευκή προήλθε από την ΕΠΟ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα προς την υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες για την οριστικοποίηση των αποφάσεων, ενώ συζητήθηκαν και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της διοργανώτριας αρχής.

Η πρόταση Αλαφούζου και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος, αφορά τη μη εξέταση της εμπορικότητας των ομάδων κατά την κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος και, κατ' επέκταση, η αύξηση των χρημάτων που θα λαμβάνουν οι ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρότερες.

Η ψηφοφορία για αυτή την πρόταση ολοκληρώθηκε με την υπερψήφισή της, καθώς συγκέντρωσε έντεκα ψήφους υπέρ. Τρεις ψήφοι καταγράφηκαν ως αρνητικές, ενώ η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) επέλεξε να ρίξει μία λευκή ψήφο, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα.

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση των αποφάσεων

Μετά την υπερψήφιση της πρότασης, οι εταιρείες Deloitte και PwC έχουν αναλάβει να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις αναμένεται να αποσταλούν ως την ερχόμενη Τρίτη, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης φάσης της διαδικασίας.

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα εξεταστούν ενδελεχώς από τα αρμόδια όργανα της Super League. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μορφοποιηθούν ή να προσαρμοστούν, προκειμένου να προκύψουν οι τελικές αποφάσεις. Για τον σκοπό αυτό, έχει προγραμματιστεί ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ομόφωνες εγκρίσεις και απαλλαγές

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League προχώρησε ομόφωνα στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν τη χρήση της περιόδου «01/07/2025 – 30/06/2026». Η απόφαση αυτή αποτελεί μία τυπική αλλά σημαντική διαδικασία για τη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της διοργανώτριας αρχής.

Παράλληλα, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης, δηλαδή για την περίοδο «01/07/2025 – 30/06/2026». Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση για τις ενέργειές της κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.

Μελέτη για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε μία σημαντική απόφαση επί της αρχής, εγκρίνοντας την ανάθεση εκπόνησης μελέτης. Το αντικείμενο αυτής της μελέτης, το οποίο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, αφορά την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Οι ειδικότεροι θεματικοί άξονες και οι παράμετροι που θα διέπουν τη μελέτη, καθώς και η οριστική ανάθεση αυτής, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και απόφασης σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση αυτή έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Ενημέρωση για τις Goal Line Cameras

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των Goal Line Cameras. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που είχε ληφθεί στις 15 Ιουλίου, οι κάμερες αυτές θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία.

Η έναρξη της λειτουργίας των Goal Line Cameras έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί από την 8η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Οι συγκεκριμένες αγωνιστικές αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 24 και 25 Οκτωβρίου του 2026, ενισχύοντας έτσι την τεχνολογική υποστήριξη των διαιτητών και την ακρίβεια των αποφάσεων στους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta