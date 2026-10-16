Αγροτική οικογένεια στη Γαλλία πουλάει χιλιάδες τόνους πατάτας απευθείας στους καταναλωτές

Μια οικογένεια αγροτών στη Γαλλία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να πουλάει χιλιάδες τόνους πατάτας απευθείας στους καταναλωτές, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς τρόπους διανομής. Η δράση αυτή, που ξεκίνησε από τη ζώνη Hauts-de-France, έχει ως στόχο να προσφέρει βασικά αγαθά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές στους κατοίκους διαφόρων περιοχών της χώρας.

Οι παραγωγοί μεταφέρουν τη σοδειά τους απευθείας στις γειτονιές, επιτρέποντας στους πολίτες να προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων με σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Το μοντέλο αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορες γαλλικές πόλεις, ενισχύοντας τόσο τους αγρότες όσο και τα νοικοκυριά.

Η πρωτοβουλία των αγροτών και οι τιμές

Η αγορά 15 κιλών πατάτας με μόλις 8 ευρώ αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αυτής, προσφέροντας στους καταναλωτές πατάτες στην τιμή των περίπου 0,53 ευρώ το κιλό. Εκτός από τις πατάτες, οι αγρότες διαθέτουν και άλλα βασικά αγαθά, όπως σακιά 10 κιλών κρεμμυδιών προς 6 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες προϊόντων απευθείας από την πηγή. Η μοναδική προϋπόθεση για τη συναλλαγή είναι η πληρωμή να γίνεται αποκλειστικά με μετρητά, ενώ έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος παραλαβής για την αποφυγή της αναμονής και του συνωστισμού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των πωλήσεων.

Δράσεις σε διάφορες πόλεις

Μία από τις πιο πρόσφατες δράσεις πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (10/10) στο Fontenay-sous-Bois, μια περιοχή κοντά στο Παρίσι. Εκεί, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν τα προϊόντα απευθείας από τους αγρότες, επωφελούμενοι από τις χαμηλές τιμές που προσφέρονται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη δράση στη γαλλική πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές. Τον Σεπτέμβριο του 2025, αγρότες από το βόρειο τμήμα της χώρας είχαν φτάσει στο Les Mureaux με ένα φορτηγό γεμάτο 25 τόνους πατάτες. Τότε, τα σακιά των 15 κιλών πατάτας πωλούνταν προς 6 ευρώ, δείχνοντας τη συνέχεια και την επιτυχία του μοντέλου αυτού.

Η οικογενειακή επιχείρηση «Pommes de terre Fontane»

Πίσω από αυτό το εγχείρημα βρίσκεται η οικογενειακή επιχείρηση «Pommes de terre Fontane». Η επιχείρηση αυτή καλλιεργεί τη συγκεκριμένη ποικιλία πατάτας, γνωστή ως Fontane, η οποία θεωρείται ιδανική για την παρασκευή πουρέ αλλά και για τηγάνισμα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της ποικιλίας αυτής είναι ότι διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσφέροντας πρακτικότητα στους καταναλωτές.

Το μοντέλο της απευθείας πώλησης επιτρέπει στους παραγωγούς να διαθέσουν τη σοδειά τους χωρίς τη μεσολάβηση των σούπερ μάρκετ και των διακινητών. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει άμεσα έσοδα για την οικογενειακή επιχείρηση, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια διανομής και μειώνοντας το κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Επερχόμενες δράσεις και στόχοι

Η οικογένεια των αγροτών έχει ήδη προγραμματίσει να μεταφέρει την κινητή αγορά της και σε άλλες γαλλικές πόλεις εντός του Οκτωβρίου. Στις πόλεις αυτές περιλαμβάνονται το Nanterre, το Montfermeil και το Villeneuve-Saint-Georges, επεκτείνοντας έτσι την εμβέλεια της πρωτοβουλίας.

Οι δράσεις αυτές προσφέρουν μια σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά που αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, ειδικά σε μια περίοδο που το κόστος των βασικών αγαθών αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η δυνατότητα προμήθειας ποιοτικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές απευθείας από τους παραγωγούς ενισχύει την τοπική οικονομία και προσφέρει πρακτικές λύσεις στους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta