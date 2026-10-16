Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία σε λύκειο

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Λύκειο Γαζίου, που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας μαθητής της Γ΄ τάξης υπέστη ηλεκτροπληξία εντός του σχολικού συγκροτήματος. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την ανησυχία της σχολικής κοινότητας. Ο έφηβος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή.

Το περιστατικό εντός του σχολείου

Το πρωινό της Παρασκευής (16/10) σημαδεύτηκε από ένα απρόοπτο γεγονός στο Λύκειο Γαζίου, στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Ένας μαθητής, ο οποίος φοιτά στην Γ΄ τάξη του λυκείου, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα περιστατικό ηλεκτροπληξίας, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα όταν ο μαθητής κούνησε μια καρέκλα μέσα στην τάξη ή σε κάποιον άλλο χώρο του σχολείου. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσε να τον «χτυπάει» το ρεύμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν καθοριστική για την παροχή βοήθειας στον νεαρό.

Άμεση κινητοποίηση και μεταφορά στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά την ηλεκτροπληξία του μαθητή, κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η άφιξη του ασθενοφόρου ήταν άμεση, ανταποκρινόμενη στην επείγουσα ανάγκη για ιατρική βοήθεια. Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ ανέλαβε την παραλαβή του εφήβου από το σχολείο.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες προληπτικές εξετάσεις, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του μετά το περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας του μαθητή

Παρά την αρχική αναστάτωση και την ανησυχία που προκλήθηκε από το περιστατικό της ηλεκτροπληξίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μαθητής είναι καλά στην υγεία του. Οι προληπτικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, καθησυχάζοντας την οικογένειά του και τη σχολική κοινότητα.

Ωστόσο, πέρα από τη σωματική του κατάσταση, ο έφηβος υπέστη και ψυχολογική επιβάρυνση λόγω του απρόσμενου γεγονότος. Η εμπειρία της ηλεκτροπληξίας, αν και χωρίς σοβαρές σωματικές συνέπειες, ήταν αρκετή για να προκαλέσει στρες και αναστάτωση στον νεαρό μαθητή.

Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών

Μετά το περιστατικό, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες δημοτικές αρχές. Συγκεκριμένα, οι Αντιδημαρχίες Παιδείας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Μαλεβιζίου έλαβαν γνώση του συμβάντος. Η ενημέρωση αυτή αποτελεί μέρος των προβλεπόμενων διαδικασιών σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως όταν αφορούν σχολικές μονάδες.

Οι αρμόδιες Αντιδημαρχίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή του περιστατικού και την εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η ηλεκτροπληξία, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos