Οι κάμερες γραμμής τέρματος έρχονται στη super league: Τι αλλάζει για VAR και τηλεθεατές

Οι κάμερες γραμμής τέρματος (Goal-Line Cameras - GLC) αποτελούν ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο που ενσωματώνεται στη Super League, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος. Η απόφαση για την υλοποίησή τους ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League στις 15 Ιουλίου, ενώ η λειτουργία τους αναμένεται να ξεκινήσει από την 8η αγωνιστική ημέρα, δηλαδή στις 24-25 Οκτωβρίου 2026. Το σύστημα, το οποίο θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο VAR της Hawk-Eye, θα προσφέρει ακριβείς εικόνες υψηλής ευκρίνειας, τόσο για τους διαιτητές όσο και για τους τηλεθεατές.

Η απόφαση και η έναρξη λειτουργίας

Η ενσωμάτωση των Goal-Line Cameras στη Super League αποτελεί συνέχεια μιας ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, η οποία ελήφθη στις 15 Ιουλίου. Αυτό το τεχνολογικό εργαλείο είχε δρομολογηθεί με σκοπό να συμβάλει δραστικά στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης, οι κάμερες γραμμής τέρματος θα τεθούν σε λειτουργία από την 8η αγωνιστική ημέρα, που έχει οριστεί για τις 24-25 Οκτωβρίου 2026. Η προσθήκη τους έρχεται να συμπληρώσει τα υφιστάμενα εργαλεία, ενισχύοντας την ακρίβεια των αποφάσεων σε κρίσιμες φάσεις των αγώνων.

Πώς λειτουργούν οι κάμερες γραμμής τέρματος

Οι κάμερες γραμμής τέρματος (GLC) της Hawk-Eye είναι σχεδιασμένες για να παρέχουν ακριβείς εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Ο κύριος στόχος τους είναι να διαπιστώνουν με απόλυτη σαφήνεια αν έχει σημειωθεί γκολ ή όχι, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα σφαλμάτων ή αμφισβητήσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται καθώς οι GLC ξεπερνούν τους περιορισμούς των συμβατικών τηλεοπτικών καμερών, οι οποίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένο οπτικό πεδίο και χαμηλότερο ρυθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο. Σε κάθε στάδιο, εγκαθίστανται δύο κάμερες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας (ultramotion) σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία, με μία κάμερα να εστιάζει σε κάθε γραμμή του τέρματος.

Η συμβολή στο σύστημα VAR

Το υλικό που καταγράφεται από τις Goal-Line Cameras τροφοδοτείται απευθείας στο σύστημα VAR. Αυτή η άμεση ροή δεδομένων παρέχει στο VAR ενισχυμένες δυνατότητες, επιτρέποντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για περιστατικά που αφορούν το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή τέρματος ή όχι.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο κάμερες HD υψηλού ρυθμού καρέ (High Frame Rate) σε κάθε γήπεδο, μία σε κάθε τέρμα. Τα σήματα αυτών των καμερών ενσωματώνονται στο υφιστάμενο σύστημα VAR της Hawk-Eye, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League. Η ροή ενισχύεται περαιτέρω από λογισμικό εικονικής γραμμής οφσάιντ, προσφέροντας στην ομάδα VAR πρόσβαση σε επιπλέον γωνίες λήψης για την ακριβή αξιολόγηση αποφάσεων, τόσο για τη γραμμή τέρματος όσο και για περιπτώσεις οφσάιντ σε κάθε αγώνα.

Βελτιωμένη εικόνα για τους τηλεθεατές

Πέρα από την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποφάσεων, οι κάμερες γραμμής τέρματος θα συμβάλουν και στην αναβάθμιση της τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων. Το σύστημα θα παρέχει σήμα επανάληψης (replay) 50fps (50 καρέ ανά δευτερόλεπτο) προς τον φορέα τηλεοπτικής μετάδοσης (Host Broadcaster), ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα παραγωγής της μετάδοσης.

Οι κάμερες γραμμής τέρματος (GLC), ενσωματωμένες στο σύστημα VAR της Hawk-Eye, θα προσφέρουν συνεχή ροή υλικού υψηλής ποιότητας με πλήρη ρυθμό καρέ. Αυτό σημαίνει ότι οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους μια βελτιωμένη και πιο καθαρή εικόνα των κρίσιμων φάσεων μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Ολοκληρωμένος έλεγχος και λήψη αποφάσεων

Η ομάδα VAR θα έχει τον πλήρη έλεγχο του υλικού που προέρχεται από τις Goal-Line Cameras. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να εξετάζει προσεκτικά κάθε καρέ και να χρησιμοποιεί τη λειτουργία μεγέθυνσης (zoom), διευκολύνοντας τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή τέρματος ή όχι (goal/no goal), όσο και περιστατικά οφσάιντ.

Σε περίπτωση ελέγχου μέσω VAR, ο VAR θα γνωστοποιεί την απόφασή του στους διαιτητές του αγώνα. Επιπλέον, η εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα της γραμμής τέρματος θα είναι διαθέσιμη και στους τηλεθεατές, προσφέροντας διαφάνεια και σαφήνεια στην τελική απόφαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta