Επίθεση και ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου σε βάρος ενός ηλικιωμένου άνδρα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από δύο νεαρούς, οι οποίοι τον πλησίασαν στη Λεωφόρο Ιωνίας. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο ηλικιωμένος χτυπήθηκε στο πρόσωπο και του αφαιρέθηκε βίαια η αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το περιστατικό στη Λεωφόρο Ιωνίας

Το περιστατικό της βίαιης επίθεσης και ληστείας έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η επίθεση σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Λεωφόρου Ιωνίας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία είναι γνωστή για την αυξημένη κίνηση. Ο ηλικιωμένος άνδρας περπατούσε αμέριμνος στο πεζοδρόμιο, όταν έγινε στόχος των δύο νεαρών δραστών.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε από βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις αρχές. Το οπτικό υλικό δείχνει τους δύο νεαρούς να πλησιάζουν τον ηλικιωμένο άνδρα, με εμφανή πρόθεση να τον ληστέψουν, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση του.

Η απειλή με βέργα και η βίαιη συμπλοκή

Κατά την προσέγγιση του ηλικιωμένου, ο ένας εκ των δύο νεαρών δραστών κρατούσε ένα αντικείμενο που περιγράφεται ως βέργα. Το μήκος της βέργας αυτής υπολογίζεται σε περίπου 1,5 μέτρο. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε τη βέργα αυτή για να απειλήσει τον ηλικιωμένο άνδρα, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και εκφοβισμού.

Ο ηλικιωμένος, στην προσπάθειά του να αντιδράσει στην απειλή και να προστατευθεί, επιχείρησε να απομακρυνθεί από τους δύο νεαρούς. Η προσπάθειά του αυτή, ωστόσο, δεν απέτρεψε την κλιμάκωση της κατάστασης, καθώς ακολούθησε άμεσα συμπλοκή μεταξύ του θύματος και των δραστών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της βίαιης συμπλοκής, ο ηλικιωμένος άνδρας δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο. Το χτύπημα αυτό αποτελεί μέρος της σωματικής βίας που άσκησαν οι δύο νεαροί προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους.

Η αρπαγή της αλυσίδας και η άμεση διαφυγή

Μετά το χτύπημα στο πρόσωπο και την συμπλοκή, οι δύο δράστες κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους πράξη. Άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε ο ηλικιωμένος άνδρας στον λαιμό του, αφαιρώντας του το κόσμημα με βίαιο τρόπο. Η αφαίρεση της αλυσίδας σηματοδότησε την ολοκλήρωση της ληστείας.

Αμέσως μετά την αρπαγή του κοσμήματος, οι δύο νεαροί διέφυγαν τρέχοντας από το σημείο της επίθεσης. Η γρήγορη φυγή τους είχε ως στόχο να αποφύγουν τη σύλληψη από διερχόμενους ή τις αρχές, αφήνοντας πίσω τους τον ηλικιωμένο άνδρα.

Οι αρμόδιες διωκτικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στόχος των ερευνών είναι ο εντοπισμός των δύο δραστών και η προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη για την επίθεση και τη ληστεία που διέπραξαν σε βάρος του ηλικιωμένου.

Προηγούμενη δράση των δραστών στην περιοχή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και εξετάζονται από τις αρχές, οι συγκεκριμένοι δράστες φέρεται να μην είναι άγνωστοι στην περιοχή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δρουν ανεξέλεγκτα το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία και ανασφάλεια στους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο νεαροί έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει ένα συστηματικό μοτίβο εγκληματικών ενεργειών. Η δράση τους έχει χαρακτηριστεί ως συνεχής και ανεξέλεγκτη, εντείνοντας την ανάγκη για άμεση σύλληψή τους.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η αστυνομία επιδιώκει να σταματήσει την εγκληματική τους δραστηριότητα και να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta