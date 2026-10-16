Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανάλυση του πραγματογνώμονα της οικογένειας του τραγουδιστή, εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ ουσίες στο αίμα του. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του καλλιτέχνη.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση του πραγματογνώμονα που έχει οριστεί από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Γιώργου Φιτσιάλου, στο αίμα του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν οκτώ διαφορετικές ουσίες. Αυτές είναι η κοκαΐνη, η βενζοϋλεκγονίνη, η ολανζαπίνη, η αριπιπραζόλη, η λιδοκαΐνη, η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη.

Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό του μηχανισμού που προκάλεσε τον θάνατο, ενώ παράλληλα αναμένονται και τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων.

Ουσίες που χορηγήθηκαν κατά την ιατρική διαδικασία

Από τις οκτώ ουσίες που εντοπίστηκαν, οι τρεις τελευταίες – δηλαδή η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη – φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της επίμαχης ιατρικής διαδικασίας στο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η παρουσία αυτών των ουσιών επιβεβαιώθηκε στο δείγμα ολικού αίματος.

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία της μέθης. Αυτό το γεγονός ενισχύει τις υποψίες των Αρχών ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε αυτή τη διαδικασία πριν ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Η χρήση τους ίσως συνδέεται με την αδυναμία ανάνηψής του μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Η θέση της οικογένειας και ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τα ευρήματα. Όπως ανέφερε, οι ουσίες που ενδιαφέρουν άμεσα και συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή είναι η προποφόλη και η μιδαζολάμη. Τις χαρακτήρισε ως ισχυρά ναρκωτικά ταχείας δράσης.

Ο κ. Λυκούδης δήλωσε συγκεκριμένα ότι «Οι ουσίες που μας ενδιαφέρουν άμεσα, διότι συνδέονται άμεσα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι η προποφόλη και η μιδαζολάμη. Πρόκειται για ισχυρά ναρκωτικά ταχείας δράσης. Αυτές οι δύο ουσίες οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Οι ιδιότητες των ουσιών και η περαιτέρω διερεύνηση

Οι ουσίες που αναφέρθηκαν έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις. Ειδικότερα, η μιδαζολάμη χρησιμοποιείται ως κατασταλτικό φάρμακο, ενώ η φλουμαζενίλη δρα ως αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν επίσης αντιψυχωσικά, ισχυρά αναισθητικά και κατασταλτικά φάρμακα, όπως η ολανζαπίνη και η αριπιπραζόλη, μαζί με την κοκαΐνη και τη βενζοϋλεκγονίνη.

Παρόλα αυτά, η απλή ανίχνευση των ουσιών από μόνη της δεν επαρκεί για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι συνθήκες χορήγησής τους ή ο βαθμός της συμβολής τους στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων.

Αυτά τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν την ακριβή ποσοτικοποίηση κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στο αίμα. Επιπλέον, αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν από τον ιατροδικαστή μαζί με όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των ευρημάτων, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν και σε ποιον βαθμό κάποια από τις συγκεκριμένες ουσίες συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis