Η παγκόσμια αγορά καφέ αναμένει αυξημένη προσφορά, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές

Μετά από αρκετά χρόνια ελλείψεων και ιστορικά υψηλών τιμών, η παγκόσμια αγορά καφέ προετοιμάζεται για μια περίοδο αυξημένης προσφοράς. Παρόλα αυτά, η προοπτική μιας μεγάλης παραγωγής δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη σταθεροποίηση των τιμών για τους καταναλωτές. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το πόσο από τον επιπλέον καφέ θα καταλήξει στις πιστοποιημένες αποθήκες των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, καθώς αυτές είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο.

Το παράδοξο της αγοράς και οι τιμές

Η αγορά του καφέ arabica παρουσιάζει φέτος ασυνήθιστα έντονες διακυμάνσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δραματική συρρίκνωση των διαθέσιμων αποθεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διακανονισμό των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κατά τη λήξη τους.

Τα πιστοποιημένα χρηματιστηριακά αποθέματα έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1999. Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών, φτάνοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της χρονιάς, περίπου στα 3,50 δολάρια ανά λίβρα.

Η σημασία των χρηματιστηριακών αποθεμάτων

Σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το Bloomberg, υπογραμμίζεται ότι για να περιοριστεί η μεταβλητότητα των τιμών, τα συγκεκριμένα αποθέματα θα πρέπει να ανακάμψουν ουσιαστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ, καθώς και οι τελικοί καταναλωτές, ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν απότομες διακυμάνσεις στις τιμές, ακόμα και αν η παγκόσμια προσφορά βελτιωθεί.

Οι χρηματιστηριακές αποθήκες λειτουργούν ως ένα δίχτυ ασφαλείας για την παγκόσμια αγορά καφέ. Έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν ποσότητες όταν το ενδιαφέρον άλλων αγοραστών είναι περιορισμένο και παράλληλα να παρέχουν άμεσα διαθέσιμα αποθέματα όταν η προσφορά γίνεται ανεπαρκής.

Αναμενόμενη παραγωγή και το πλεόνασμα

Οι ποσότητες καφέ που αναμένεται να διατεθούν στην αγορά είναι σημαντικές. Η περίοδος 2026-2027 εκτιμάται ευρέως ότι θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο πλεόνασμα των τελευταίων ετών.

Βασικός παράγοντας για αυτή την εκτίμηση είναι η πιθανότητα συγκομιδής-ρεκόρ στη Βραζιλία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα καφέ παγκοσμίως.

Τα κίνητρα των παραγωγών και οι ιδιωτικές αποθήκες

Παρά τις προβλέψεις για αυξημένη παραγωγή, οι traders και οι αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες κατά πόσο οι σημερινές τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προσφέρουν επαρκές κίνητρο. Αυτό αφορά την κατεύθυνση των ποσοτήτων καφέ στις χρηματιστηριακές αποθήκες, αντί οι παραγωγοί και οι έμποροι να τις διατηρήσουν σε ιδιωτικά αποθέματα.

Η Τζούντι Γκέινς, πρόεδρος της J. Ganes Consulting και έμπειρη αναλύτρια εμπορευμάτων, εξήγησε ότι η παράδοση καφέ στις χρηματιστηριακές αποθήκες αποτελούσε αυτονόητη επιλογή στο παρελθόν. Αυτό συνέβαινε όταν το πριμ για άμεση παράδοση, σε σχέση με τη μεταγενέστερη, ήταν υψηλότερο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι υπολογισμοί άλλαξαν και ξαφνικά δεν είχε πλέον οικονομικό νόημα να παραδίδονται τόσο μεγάλες ποσότητες».

Οι αγοραστές και η φυσική αγορά

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις καβουρδίσματος έχουν αντλήσει μεγάλες ποσότητες από τα χρηματιστηριακά αποθέματα. Πλέον, αγοράζουν ενεργά καφέ στη φυσική αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλλουν υψηλότερες τιμές και να απορροφούν ποσότητες απευθείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta