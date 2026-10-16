Ποια είναι η ασφαλέστερη στάση σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος

Μια τρισδιάστατη προσομοίωση φέρνει στο φως τα πιθανά συμβάντα κατά την πρόσκρουση ενός αεροπλάνου, αναδεικνύοντας τη σημασία της «στάσης πρόσκρουσης» για τους επιβάτες. Οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να σκύβουν μπροστά και να προστατεύουν το κεφάλι τους, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να περιορίσει τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, η ενστικτώδης αντίδραση μπορεί να οδηγήσει τους επιβάτες να κουλουριαστούν, προσπαθώντας να προστατευτούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, αυτή η στάση δεν αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή. Η προσομοίωση εξηγεί τους κινδύνους και γιατί η λεγόμενη «στάση πρόσκρουσης» θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια.

Η προσομοίωση του YouTuber Zack D

Το βίντεο της προσομοίωσης δημιουργήθηκε από τον YouTuber Zack D, ο οποίος είναι γνωστός για τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών για την παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων, ιατρικών διαδικασιών και υποθετικών σεναρίων. Στην συγκεκριμένη προσομοίωση, παρουσιάζονται δύο επιβάτες.

Ο ένας επιβάτης υιοθετεί τη συνιστώμενη στάση, σκύβοντας προς τα εμπρός και προστατεύοντας το κεφάλι του. Ο δεύτερος επιβάτης κουλουριάζεται σε εμβρυακή θέση. Κατά την προσομοίωση μιας ισχυρής πρόσκρουσης, η διαφορά μεταξύ των δύο στάσεων γίνεται εμφανής.

Ο επιβάτης που είχε κουλουριαστεί εκτινάσσεται προς τα πάνω και πέφτει ξανά πάνω στο μπράτσο του καθίσματος. Αντίθετα, ο επιβάτης που βρίσκεται στη στάση πρόσκρουσης παραμένει στη θέση του. Η προσομοίωση αναδεικνύει επίσης έναν επιπλέον κίνδυνο, αυτόν των αποσκευών που μπορεί να εκτοξευθούν από τα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα κατά τη σύγκρουση.

Στόχος και επεξηγήσεις από ειδικούς

Η στάση πρόσκρουσης έχει ως κύριο στόχο τον περιορισμό των τραυματισμών σε περιπτώσεις απότομης επιβράδυνσης ή σύγκρουσης. Συνήθως, ανάλογα με το κάθισμα και τις διαθέσιμες ζώνες ασφαλείας, περιλαμβάνει την κλίση του κορμού προς τα εμπρός και την προστασία του κεφαλιού. Αυτό γίνεται για να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη κίνηση του κεφαλιού.

Ο Νικ Ίντεϊς, πιλότος Boeing 747 με πολυετή εμπειρία, εξήγησε ότι ο βασικός σκοπός της στάσης είναι η μείωση του κινδύνου σοβαρών τραυματισμών στον αυχένα. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση συμβάλλει στον περιορισμό της απότομης κίνησης του κεφαλιού κατά την πρόσκρουση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Η λογική πίσω από αυτή τη σύσταση θυμίζει τον μηχανισμό τραυματισμού που παρατηρείται στην κάκωση αυχένα από απότομη επιτάχυνση ή επιβράδυνση, γνωστή ως whiplash. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν το σώμα επιβραδύνεται απότομα, το κεφάλι μπορεί να συνεχίσει να κινείται με διαφορετική ταχύτητα, ασκώντας σημαντικές δυνάμεις στον αυχένα. Παρόλα αυτά, η σωστή στάση δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο τραυματισμού, αλλά αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων της πρόσκρουσης και στην αύξηση των πιθανοτήτων αποφυγής σοβαρών κακώσεων.

Οδηγίες της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη στάση πρόσκρουσης. Οι οδηγίες αυτές εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του καθίσματος και τον διαθέσιμο εξοπλισμό ασφαλείας που υπάρχει στο αεροσκάφος.

Για τους επιβάτες που διαθέτουν μόνο ζώνη ασφαλείας μέσης, οι σχετικές οδηγίες προβλέπουν την κλίση του σώματος προς τα εμπρός, προς τα γόνατα. Αυτή η οδηγία αποτελεί μέρος των πρωτοκόλλων ασφαλείας που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta