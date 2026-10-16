Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, επιχειρηματίας και ιστορικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, προκαλώντας θλίψη στον αθλητικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Πλήθος συλλυπητήριων μηνυμάτων εκδόθηκαν αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του, αναδεικνύοντας την προσφορά του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του «Καπετάνιου».

Η εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός χαρακτήρισε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του συλλόγου, αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο «Καπετάνιος», όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με μία ολόκληρη εποχή για τον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979.

Παρέμεινε στο τιμόνι της ομάδας για περισσότερο από δύο δεκαετίες, συγκεκριμένα για 21 χρόνια, περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος γνώρισε μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις τόσο εντός συνόρων όσο και στην Ευρώπη.

Πρωταθλήματα και κύπελλα στην εποχή του

Κατά τη διάρκεια της 21ετούς ενεργής παρουσίας του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε σημαντικούς τίτλους. Συγκεκριμένα, η ομάδα πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο εγχώριο ποδόσφαιρο.

Εκτός από τα πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός επί των ημερών του «Καπετάνιου» κατέκτησε εννέα Κύπελλα Ελλάδας, αναδεικνύοντας την ισχύ του και στις διοργανώσεις νοκ-άουτ. Επιπλέον, πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Ευρωπαϊκές πορείες που άφησαν εποχή

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πραγματοποιώντας πορείες που έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1984-85, η ομάδα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μία επίδοση που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική.

Δέκα χρόνια αργότερα, τη σεζόν 1995-96, ο Παναθηναϊκός επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μία ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Σε αυτή την πορεία, ξεχώρισε η ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Σπουδαίες ήταν επίσης οι παρουσίες του «Τριφυλλιού» τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA. Ακόμη, τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Αυτά ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

Η ανάπτυξη των ακαδημιών και η κληρονομιά του

Επί των ημερών του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού. Αυτή η ακαδημία ανέδειξε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αργότερα αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνική Ελλάδος.

Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου, θέτοντας νέα στάνταρ. Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ισχυρή προσωπικότητά του, η αποφασιστικότητα και η αφοσίωσή του στην ομάδα τον χαρακτήρισαν μέχρι και τις τελευταίες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Topontiki