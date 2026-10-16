Διατήρηση μαστού: Πότε είναι καλύτερη επιλογή από τη μαστεκτομή;

Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού έχει υποστεί ριζικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Από την εποχή που η μαστεκτομή θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη, η σύγχρονη ιατρική έχει στραφεί σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Αυτή η νέα φιλοσοφία επιδιώκει την ογκολογική ασφάλεια, αλλά και τη διατήρηση του μαστού, της εικόνας του σώματος και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Εξέλιξη στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Οι εξελίξεις στον τομέα της χειρουργικής ογκολογίας έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Πλέον, η προτεραιότητα δεν είναι μόνο η αφαίρεση του όγκου, αλλά και η διατήρηση της ακεραιότητας του μαστού, όπου αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

Όπως επισημαίνει ο κ. Στέργιος Ε. Δουβετζέμης, MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS, Χειρουργός Μαστού – Εξειδικευθείς στην Ογκολογική & Επανορθωτική Χειρουργική και Διευθυντής της Δ’ Κλινικής Μαστού στο Νοσοκομείο Metropolitan General, για τις περισσότερες γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού, η χειρουργική διατήρησης του μαστού αποτελεί την πρώτη και απόλυτα ασφαλή επιλογή. Αυτό ισχύει όταν συνδυάζεται με ακτινοθεραπεία και την ενδεδειγμένη συστηματική θεραπεία.

Η διαδικασία της διατήρησης του μαστού

Η επέμβαση διατήρησης του μαστού περιλαμβάνει την αφαίρεση του όγκου μαζί με ένα όριο υγιούς ιστού, χωρίς να αφαιρείται ολόκληρος ο μαστός. Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η πλήρης ογκολογική εκτομή με καθαρά χειρουργικά όρια.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση ενός μαστού με φυσιολογικό σχήμα και ικανοποιητική συμμετρία. Η ισορροπία μεταξύ της ογκολογικής ασφάλειας και του αισθητικού αποτελέσματος είναι κεντρικής σημασίας για την ποιότητα ζωής της ασθενούς.

Ο ρόλος της ογκοπλαστικής χειρουργικής

Η ανάπτυξη της ογκοπλαστικής χειρουργικής έχει διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες της προσέγγισης διατήρησης του μαστού. Μέσω αυτής της ειδικότητας, μπορούν πλέον να αφαιρεθούν μεγαλύτερης έκτασης περιοχές του μαστού χωρίς να προκληθεί σημαντική παραμόρφωση.

Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει σε περισσότερες γυναίκες να αποφύγουν τη μαστεκτομή, καθώς η κατάλληλη αναδιαμόρφωση του μαστού μετά την αφαίρεση του όγκου μπορεί να διατηρήσει την αισθητική και λειτουργική του ακεραιότητα.

Ψυχολογικά και πρακτικά οφέλη της διατήρησης

Η σημασία της διατήρησης του μαστού δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική διάσταση. Ο μαστός συνδέεται στενά με την εικόνα του σώματος, τη θηλυκότητα, τη σεξουαλικότητα και την προσωπική ταυτότητα για πολλές γυναίκες. Η απώλειά του μπορεί να επιφέρει σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, ακόμη και στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί άμεση αποκατάσταση.

Η διατήρηση του φυσικού μαστού συνήθως συνεπάγεται καλύτερη αισθητικότητα, λιγότερο εκτεταμένο χειρουργείο και ταχύτερη ανάρρωση. Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος ορισμένων μετεγχειρητικών επιπλοκών. Πολλές γυναίκες που υποβάλλονται σε αυτή την επέμβαση αναφέρουν καλύτερη εικόνα σώματος, αυξημένη αυτοπεποίθηση και ευκολότερη επιστροφή στην καθημερινή, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Ογκολογική ασφάλεια και μακροχρόνια επιβίωση

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η διατήρηση του μαστού δεν επιτυγχάνεται εις βάρος της ογκολογικής ασφάλειας των ασθενών. Ιστορικές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χειρουργική διατήρησης του μαστού, σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία, προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση που είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη της μαστεκτομής.

Μία μεγάλη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών έδειξε ότι η ακτινοθεραπεία μετά από χειρουργική διατήρησης του μαστού μείωσε περίπου στο μισό τις υποτροπές κατά την πρώτη δεκαετία και περιόρισε τους θ.

Με πληροφορίες από: Topontiki