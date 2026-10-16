Επίθεση σε ηλικιωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα: Του άρπαξαν τον σταυρό και τον χτύπησαν

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από μία άγρια ληστεία που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ιωνίας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα. Δύο νεαροί του επιτέθηκαν με βία, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και του άρπαξαν τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η άγρια επίθεση στον ηλικιωμένο

Η επίθεση έλαβε χώρα χθες, στις 17:25 το απόγευμα, στη λεωφόρο Ιωνίας, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στη συμβολή της με την οδό Αγίου Μελετίου και την πλατεία Θυμαρακίων. Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δύο δράστες, οι οποίοι δεν δίστασαν να ασκήσουν βία προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για την υπόθεση, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν μία σιδερένια βέργα, μήκους περίπου ενάμιση μέτρου, με την οποία επιχείρησαν να απειλήσουν το θύμα. Στη συνέχεια, του άρπαξαν με βίαιο τρόπο τον σταυρό από τον λαιμό του και τον χτύπησαν στο πρόσωπο, πριν απομακρυνθούν από το σημείο της επίθεσης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι έρευνες των αρχών

Το περιστατικό καταγράφηκε από βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο δείχνει την άγρια ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, καθώς αποτυπώνουν τη στιγμή που οι δύο νεαροί επιτίθενται και χτυπούν τον άνδρα, έχοντας ως στόχο το κόσμημα που φορούσε στον λαιμό του. Το οπτικό υλικό αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξέλιξη των ερευνών.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο νεαροί φέρονται να είναι αλλοδαποί και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή τους σε μία σειρά παρόμοιων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Μπαράζ επιθέσεων με θύματα ευάλωτους πολίτες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά που έχουν σημειωθεί στον Άγιο Παντελεήμονα και τις γύρω περιοχές. Οι αναφορές κάνουν λόγο για ένα μπαράζ επιθέσεων, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, αλλά και γυναίκες, ορισμένες εκ των οποίων συνοδεύονταν από παιδιά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου μία εβδομάδα φέρεται να σημειώθηκε μία αντίστοιχη επίθεση στη συμβολή των οδών Αγαθουπόλεως και λεωφόρου Ιωνίας. Επιπλέον, έχει αναφερθεί και ένα περιστατικό όπου μία ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε στο έδαφος και της άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό, γεγονός που επίσης έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η ανησυχία των κατοίκων και οι έρευνες

Η συχνότητα αυτών των περιστατικών έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν τους δράστες να στοχεύουν συστηματικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως το εύρος των επιθέσεων και να εντοπίσουν όλους τους εμπλεκόμενους.

Η αξιοποίηση του οπτικού υλικού από τις διάφορες επιθέσεις θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis