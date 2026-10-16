Ο άνθρωπος που χειρουργούσε χωρίς να είναι γιατρός: Η ιστορία του Ferdinand Demara

Το 1951, ένα καναδικό πολεμικό πλοίο έπλεε προς την Κορέα, έχοντας στο πλήρωμά του έναν νέο αξιωματικό, τον υποπλοίαρχο Joseph Cyr. Οι συνάδελφοί του πίστευαν πως διέθετε όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του χειρουργού. Ωστόσο, ο Joseph Cyr δεν ήταν γιατρός, ούτε καν ο πραγματικός κάτοχος της ταυτότητας. Ήταν ο Ferdinand Waldo Demara, ένας Αμερικανός που είχε κλέψει την ταυτότητα του αληθινού Joseph Cyr και είχε καταφέρει να προσληφθεί ως χειρουργός στο Καναδικό Πολεμικό Ναυτικό, μια απάτη που σύντομα θα αποκάλυπτε τις ικανότητές του, αλλά και την αλήθεια.

Η απάτη στο Καναδικό Πολεμικό Ναυτικό

Η μεγαλύτερη απάτη του Ferdinand Demara ξεκίνησε όταν προσποιήθηκε ότι ήταν ο Joseph Cyr, ένας Καναδός γιατρός από το Νιου Μπράνσγουικ. Ο Demara παρουσιάστηκε στο Βασιλικό Καναδικό Ναυτικό, το οποίο εκείνη την περίοδο είχε μεγάλη ανάγκη από ιατρικό προσωπικό εξαιτίας του Πολέμου της Κορέας. Χωρίς να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των προσόντων του, έγινε αμέσως δεκτός και τοποθετήθηκε ως αξιωματικός.

Σύντομα, ο Demara βρέθηκε στο HMCS Cayuga, ένα αντιτορπιλικό που συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα. Παρά την ανύπαρκτη ιατρική του εκπαίδευση, ανέλαβε καθήκοντα χειρουργού, πραγματοποιώντας επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Μάλιστα, κατάφερε να αποκτήσει φήμη για τις ικανότητές του στον τομέα αυτό. Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι η ίδια του η επιτυχία ως χειρουργού ήταν αυτή που τελικά οδήγησε στην αποκάλυψη της απάτης του.

Ο άνθρωπος με τις πολλές ταυτότητες

Ο Ferdinand Waldo Demara γεννήθηκε το 1921 στο Λόρενς της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ το σχολείο και από πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να αναζητά τρόπους να αποκτήσει τις ιδιότητες και το κύρος που επιθυμούσε, χωρίς να ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδρομή της μόρφωσης και της επαγγελματικής εξέλιξης. Στα 16 του έφυγε από το σπίτι του και προσπάθησε αρχικά να γίνει μοναχός.

Αργότερα, μπήκε στον στρατό, τον εγκατέλειψε και άρχισε συστηματικά να χρησιμοποιεί ξένες ταυτότητες. Στα επόμενα χρόνια, η πορεία του περιλάμβανε διάφορους ρόλους: δίδαξε ψυχολογία σε κολέγιο της Πενσυλβάνια, εργάστηκε ως νοσοκόμος σε θεραπευτήριο του Λος Άντζελες και διετέλεσε εκπαιδευτικός στο Κολέγιο Σεντ Μάρτινς, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Τελικά, η φιλοδοξία του τον οδήγησε να δηλώσει γιατρός και μάλιστα, χειρουργός, πριν καταλήξει στο Καναδικό Ναυτικό.

Τα κίνητρα πίσω από τις μεταμφιέσεις

Το εκπληκτικό στην περίπτωση του Demara είναι πως δεν φαίνεται να τον ενδιέφερε μόνο το οικονομικό όφελος από τις απάτες του. Αυτό που επαναλαμβάνεται στις περιγραφές της ζωής του είναι η βαθιά του ανάγκη για κύρος, για αναγνώριση από τους γύρω του και για την αίσθηση ότι ανήκει σε έναν κόσμο στον οποίο στην πραγματικότητα δεν είχε θέση μέσω των συμβατικών οδών.

Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τα κίνητρά του που τον οδήγησαν να υιοθετήσει δεκάδες ταυτότητες και να ζήσει τόσες διαφορετικές ζωές, τα περιέγραψε πολύ πιο απλά και λιτά: «Αλητεία, καθαρή αλητεία». Αυτή η δήλωση αποτυπώνει μια πτυχή της προσωπικότητάς του που τον ώθησε σε μια σειρά από εντυπωσιακές μεταμφιέσεις και προσποιήσεις.

Έξυπνος, ψύχραιμος και ικανός στις συνθήκες πολέμου

Παρόλο που η ιατρική του εκπαίδευση ήταν ανύπαρκτη, ο Demara διέθετε ένα χαρακτηριστικό που είχε αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στις προηγούμενες απάτες του και τον βοήθησε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου του χειρουργού: μπορούσε να αποστηθίζει γρήγορα και να θυμάται πληροφορίες. Αυτή η ικανότητα, σε συνδυασμό με την ψυχραιμία και την ευφυΐα του, του επέτρεψε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμη και σε κρίσιμες καταστάσεις πολέμου.

Η ιστορία του Ferdinand Demara αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πολύπλοκης απάτης, όπου ένα άτομο κατάφερε να ενσαρκώσει δεκάδες ταυτότητες, φτάνοντας μέχρι το σημείο να χειρουργεί σε συνθήκες πολέμου, χωρίς να έχει τα επίσημα προσόντα. Η ικανότητά του να προσαρμόζεται και να απομνημονεύει γρήγορα τον βοήθησε να διατηρήσει την προσποίηση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta