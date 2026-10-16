Η 99χρονη Χέλγκα Ντάφι κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ wingwalking για φιλανθρωπικό σκοπό

Σε μια αξιοσημείωτη επίδειξη θάρρους και αποφασιστικότητας, η 99χρονη Χέλγκα Ντάφι από τη Βρετανία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ wingwalking. Η κ. Ντάφι εκτέλεσε ένα τολμηρό ακροβατικό, δεμένη πάνω στο φτερό ενός διπλάνου, πραγματοποιώντας μια πτήση που όχι μόνο της χάρισε μια θέση στα βιβλία των ρεκόρ, αλλά και συγκέντρωσε σημαντικά ποσά για φιλανθρωπικό σκοπό. Συγκεκριμένα, κατάφερε να συγκεντρώσει 1.300 λίρες, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην τοπική υπηρεσία αεροδιακομιδών.

Το εγχείρημα της Χέλγκα Ντάφι

Η Χέλγκα Ντάφι, σε ηλικία 99 ετών και 21 ημερών, πραγματοποίησε την ιστορική της πτήση πάνω από την περιοχή του Γκλόστερσαϊρ. Κατά τη διάρκεια του ακροβατικού, όπου ήταν δεμένη πάνω στο αεροπλάνο, η ίδια δήλωσε ότι δεν ένιωσε καθόλου φόβο. Αντιθέτως, περιέγραψε ένα παράξενο συναίσθημα, καθώς η επιθυμία της να πραγματοποιήσει αυτή την πτήση ήταν πολύ έντονη, γεγονός που απέδωσε στην υψηλή αδρεναλίνη που ένιωθε.

Η 99χρονη γυναίκα, η οποία είναι η μεγαλύτερη από επτά παιδιά, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης οι σκέψεις της στράφηκαν στον πατέρα της. Σκεφτόταν πόσο περήφανος θα ήταν για το επίτευγμά της, προσδίδοντας μια συναισθηματική διάσταση στο τολμηρό της εγχείρημα και στην κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ.

Τι είναι το wingwalking

Το wingwalking αποτελεί ένα ιδιαίτερα τολμηρό ακροβατικό, κατά το οποίο ένα άτομο είναι δεμένο πάνω στα φτερά ενός διπλάνου. Η δραστηριότητα αυτή εκτελείται ενώ το αεροπλάνο βρίσκεται εν πτήσει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους το επιχειρούν. Η ουσία του wingwalking έγκειται στην αίσθηση της ελευθερίας και της αδρεναλίνης που βιώνει ο συμμετέχων, καθώς βρίσκεται εκτεθειμένος στον αέρα, πάνω από το έδαφος.

Αυτή η μορφή αεροπορικού ακροβατικού απαιτεί θάρρος και ψυχραιμία, καθώς ο συμμετέχων βιώνει την πτήση από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Η Χέλγκα Ντάφι, με την επιλογή της να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο εγχείρημα σε προχωρημένη ηλικία, απέδειξε την ανεξάντλητη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και το πνεύμα της περιπέτειας.

Η έμπνευση από την Μπέτι Μπρόματζ

Η απόφαση της Χέλγκα Ντάφι να επιχειρήσει το wingwalking δεν ήταν τυχαία, καθώς εμπνεύστηκε από την ιστορία της Μπέτι Μπρόματζ. Η κ. Ντάφι διάβασε για την Μπέτι τον Αύγουστο, όταν η Μπρόματζ, σε ηλικία 97 ετών, είχε καταρρίψει το δικό της ρεκόρ στο wingwalking. Η Μπέτι Μπρόματζ έχει μια εντυπωσιακή πορεία σε αυτή τη δραστηριότητα, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά έξι τέτοιες πτήσεις, ξεκινώντας από την ηλικία των 87 ετών.

Η Μπέτι Μπρόματζ έχει εξηγήσει ότι το wingwalking είναι ένας τρόπος για να διατηρεί το ενδιαφέρον της και να μην βαριέται, καθώς πλέον αντιμετωπίζει περιορισμούς στην καθημερινότητά της. Συγκεκριμένα, δεν της επιτρέπεται πλέον να οδηγεί και η όρασή της δεν είναι καλή, γεγονός που την απογοητεύει. «Γι’ αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα μπορώ ακόμη να κάνω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Η αντίδρασή της στο νέο ρεκόρ της Ντάφι ήταν γεμάτη μαχητικότητα, καθώς δήλωσε γελώντας ότι ανυπομονεί να γίνει 100 ετών για να το ξανακάνει και να νικήσει ξανά την Ντάφι, υπογραμμίζοντας το πνεύμα ανταγωνισμού και τη δίψα για ζωή.

Το προηγούμενο ρεκόρ και η νέα επίδοση

Πριν από το επίτευγμα της Χέλγκα Ντάφι, το απόλυτο ρεκόρ ηλικίας για wingwalking κατείχε ένας άλλος συμπατριώτης της, ο Χάρολντ Χίσμαν. Ο κ. Χίσμαν είχε πραγματοποιήσει τη δική του πτήση τον Μάιο, σε ηλικία 98 ετών και 357 ημερών. Η επίδοσή του αυτή είχε καταγραφεί ως η καλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή, αναδεικνύοντάς τον ως τον γηραιότερο άνθρωπο που είχε επιχειρήσει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, η Χέλγκα Ντάφι, με την πρόσφατη πτήση της, κατάφερε να ξεπεράσει οριακά την επίδοση του Χάρολντ Χίσμαν. Με την ηλικία των 99 ετών και 21 ημερών κατά τη στιγμή του εγχειρήματος, η κ. Ντάφι είναι πλέον η γηραιότερη γυναίκα και το γηραιότερο άτομο συνολικά που έχει εκτελέσει wingwalking, θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta