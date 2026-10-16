Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά: Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου 2026, στον Πειραιά, όταν συρμός του Τραμ παρέσυρε μία πεζή γυναίκα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη, προκαλώντας τον βαρύτατο τραυματισμό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χρονικό του ατυχήματος στον Πειραιά

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου 2026, στην καρδιά του Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συρμός του Τραμ κινούνταν στην περιοχή όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε μία γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Το σημείο του συμβάντος προσδιορίζεται στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη. Πρόκειται για μία πολυσύχναστη περιοχή, κοντά στο ύψος του Πύργου του Πειραιά, όπου η κίνηση πεζών και οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Αμέσως μετά την παράσυρση, στο σημείο επικράτησε πανικός. Ο οδηγός του Τραμ ακινητοποίησε τον συρμό, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να καλέσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες διάσωσης.

Η κατάσταση της τραυματία στο Τζάνειο

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από το Τραμ υπέστη σοβαρότατα τραύματα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο» νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι ιατροί του νοσοκομείου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της υγείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έχει υποστεί ακρωτηριασμό, ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει το μέγεθος της σωματικής βλάβης που υπέστη από το ατύχημα.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων της καθιστά την παραμονή της στο νοσοκομείο απαραίτητη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της τις επόμενες ώρες.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Με την κλήση των αυτοπτών μαρτύρων στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 166, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε ταχύτατα στο σημείο του τροχαίου. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και την προετοίμασαν για την ασφαλή μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας Πειραιά έσπευσαν στην Ακτή Ποσειδώνος για να διευθετήσουν την κυκλοφορία και να ξεκινήσουν την καταγραφή του συμβάντος. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών διάσωσης και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.

Η συνεργασία μεταξύ ΕΚΑΒ και Τροχαίας ήταν άμεση, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες της κατάστασης που προέκυψε από το ατύχημα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος υπό διερεύνηση

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση της πεζής από το Τραμ παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση όλων των παραγόντων που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό τροχαίο, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων τόσο του συρμού του Τραμ όσο και της πεζής γυναίκας. Στόχος είναι η πλήρης αποσαφήνιση των αιτιών του ατυχήματος.

Αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης και να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki