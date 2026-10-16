Στην τελική φάση οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην τελική της φάση έχει εισέλθει η διαδικασία των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εργαστηριακές αναλύσεις να συνεχίζονται. Οι επιστήμονες επικεντρώνονται στην ποσότητα πέντε ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το «κοκτέιλ» που δημιουργήθηκε από αυτές προκάλεσε την ανακοπή και τον θάνατό του. Τα αποτελέσματα αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στην τελική φάση

Οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη διεξάγονται στο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ταυτοποίησης σε δεύτερο βαθμό των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή, καθώς και στην ποσοτική τους ανάλυση.

Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι αναλύσεις, τα αποτελέσματα θα σταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για αξιολόγηση. Στη συνέχεια, το πλήρες πόρισμα θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή. Η όλη διαδικασία απαιτεί περίπου 10 ημέρες πριν το πόρισμα φτάσει στα χέρια του ανακριτή.

Το «κοκτέιλ» ουσιών και η ποσοτική ανάλυση

Οι επιστήμονες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την ποσότητα πέντε ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ των ουσιών αυτών περιλαμβάνονται η προποφόλη, η μιδαζολάμη, η φλουμαζελίνη και η αλτραζολάμη, γνωστή και ως Xanax. Πρόκειται για περισσότερες από πέντε ουσίες συνολικά.

Αυτές οι ουσίες θα «τσεκαριστούν» εκ νέου και, σε συνάρτηση με άλλες πιθανές ουσίες που ενδέχεται να εντοπιστούν, θα ξεκινήσει η ποσοτική τους ανάλυση. Το κομβικό σημείο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη ποσότητα των ουσιών και το «κοκτέιλ» που δημιούργησαν στον οργανισμό του τραγουδιστή ήταν αυτά που προκάλεσαν την ανακοπή και τον θάνατό του.

Αναμονή και για τα ιστολογικά αποτελέσματα

Παράλληλα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις. Αυτά τα δύο σύνολα αποτελεσμάτων θα συνδυαστούν από τους ιατροδικαστές.

Ο συνδυασμός των ευρημάτων από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις θα οδηγήσει τους ιατροδικαστές στο τελικό συμπέρασμα σχετικά με τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Προβλήματα ρευστότητας για την οικογένεια των γιατρών

Εν τω μεταξύ, η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η νεαρή γυναίκα αναζητά χρήματα για να καλύψει τα ενοίκια των χώρων στην οδό Καρνεάδου, όπου βρισκόταν το ιατρείο.

Στόχος είναι να γίνει η μεταφορά των ιατρικών μηχανημάτων, να αδειάσει πλήρως το ιατρείο και να παραδοθεί στους ιδιοκτήτες του. Η προθεσμία για την παράδοση του χώρου έχει οριστεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου.

Δέσμευση λογαριασμών και δυσκολίες μεταφοράς εξοπλισμού

Οι διαδικασίες για την εκκένωση του ιατρείου αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια. Αναζητούνται ειδικοί για την αποσύνδεση του ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορική εταιρεία για την ανάληψη της μεταφοράς του. Επιπλέον, απαιτείται η εξεύρεση κατάλληλου χώρου στον οποίο θα αποθηκευτούν τα μηχανήματα.

Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και όλων των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας. Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρό ζήτημα ρευστότητας, το οποίο μπλοκάρει τις απαραίτητες διαδικασίες για την τακτοποίηση του ιατρείου.

Με πληροφορίες από: Newsit