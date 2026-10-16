Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός ευρύτερα ως «Καπετάνιος». Ο θάνατός του επήλθε σήμερα, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, της ναυτιλίας και του αθλητισμού.

Η ζωή και η καταγωγή του «Καπετάνιου»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, ο οποίος καταγόταν από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, που είχε καταγωγή από το Γεράνι Ρεθύμνου. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει βαθιές ρίζες στην Κρήτη, με καταγωγή τόσο από τα Σφακιά όσο και από το Ρέθυμνο.

Ο ίδιος επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της εμπορικής ναυτιλίας, σπουδάζοντας στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία. Το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, συνδέθηκε άρρηκτα με τη ναυτική του δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη σχετική αφήγηση, το απέκτησε όταν κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, παρά την καταδίωξή του από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και στρατιωτικής έντασης.

Η προσφορά του στη ναυτιλία

Η δραστηριότητά του στον ναυτιλιακό χώρο υπήρξε σημαντική και μακρόχρονη. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η ενεργός του παρουσία στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στον κλάδο και την επιρροή του σε αυτόν.

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη και οι διαδρομές της

Τα αδέλφια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στην πολιτική, τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Παύλος Βαρδινογιάννης, ασχολήθηκε με την πολιτική, διατελώντας βουλευτής Ρεθύμνου και υπουργός στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου.

Ο Νίκος και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης υπηρέτησαν ως αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, προτού στραφούν στις επιχειρήσεις και αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Ο Θεόδωρος και ο Σήφης δραστηριοποιήθηκαν επίσης στη ναυτιλία, με τον Θόδωρο να ιδρύει και το Star Channel. Η αδελφή τους, Ελένη, παντρεύτηκε τον πολιτικό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Μια εποχή στον Παναθηναϊκό

Η πιο αναγνωρίσιμη δημόσια παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό και με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στις 17 Ιουλίου 1979, η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη να αναλαμβάνει την προεδρία του συλλόγου. Για την απόκτηση του συλλόγου είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ωστόσο η ΠΑΕ τελικά πέρασε στον έλεγχο της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Παρέμεινε στη θέση αυτή για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, διαγράφοντας μία από τις μακροβιότερες διοικητικές παρουσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ, σημειώνοντας μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας για την ομάδα.

Στην περίοδο αυτή, η ομάδα έφτασε δύο φορές πολύ κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών – Τσάμπιονς Λιγκ. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 1984-1985 αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ, ενώ τη σεζόν 1995-1996 αποκλείστηκε επίσης στα ημιτελικά, αυτή τη φορά από τον Άγιαξ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφερε στον Παναθηναϊκό μερικούς από τους πιο αγαπητούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του συλλόγου. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Γιάτσεκ Γκμοχ, ο Ίβιτσα Όσιμ, ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι και ο Κριστόφ Βαζέχα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis