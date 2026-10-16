Υπογραφή σύμβασης για ψηφιακό μετασχηματισμό και οδική ασφάλεια

Μια σημαντική προγραμματική σύμβαση πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν τρεις φορείς: το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Ο σκοπός της συνεργασίας

Ο τίτλος του έργου, για το οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, είναι «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια». Από τον τίτλο αυτό προκύπτει ξεκάθαρα η διπλή στόχευση της πρωτοβουλίας.

Αφενός, η σύμβαση επικεντρώνεται σε δράσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των λειτουργιών του. Αφετέρου, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών λύσεων, οι οποίες έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς

Οι τρεις βασικοί φορείς που θα υπογράψουν την προγραμματική σύμβαση αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της δημόσιας διοίκησης και της έρευνας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, συμβαλλόμενο μέρος είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υποδομών της χώρας.

Επίσης, συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Γενική Γραμματεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα. Τρίτος συμβαλλόμενος είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς φορείς της χώρας, με εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας.

Ο τόπος και ο χρόνος της υπογραφής

Η τελετή υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026. Η έναρξη της τελετής θα γίνει στις 11:00 π.μ., όπως ανακοινώθηκε.

Ως χώρος διεξαγωγής έχει οριστεί η Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ακριβής τοποθεσία είναι στη συμβολή των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, στην περιοχή του Παπάγου. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, σημειώνεται ότι ο χώρος βρίσκεται κοντά στον σταθμό μετρό «Εθνική Άμυνα».

Λεπτομέρειες του έργου

Η σχετική ανακοίνωση για την υπογραφή της σύμβασης παρέχει τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας και τους γενικούς στόχους του έργου. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των τεχνικών λύσεων για την οδική ασφάλεια.

Επιπλέον, η ανακοίνωση δεν παρέχει στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί για το έργο, ούτε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων. Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να γίνουν γνωστές σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς η σύμβαση σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta