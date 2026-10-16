Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στη δικαστική διερεύνηση της εγκληματικής οργάνωσης, με κατηγορούμενο αρχηγό τον ήδη προφυλακισμένο Φίλιππο Καμπούρη. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη, καθώς και άλλων προσώπων και εταιρειών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και του ΛΑΟΣ

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Φίλιππου Καμπούρη και ακόμη 11 προσώπων. Η εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αφορά επίσης τα περιουσιακά στοιχεία 32 εταιρειών που σχετίζονται με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ.

Επιπλέον, η δέσμευση επεκτείνεται και στο ίδιο το κόμμα ΛΑΟΣ. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την έρευνα.

Εντοπισμός οχημάτων και ακινήτων

Στο πλαίσιο της μέχρι τώρα έρευνας, οι ελεγκτές της Αρχής έχουν εντοπίσει και δεσμεύσει συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οκτώ αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν στο κόμμα ΛΑΟΣ.

Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί πέντε σπίτια ή ακίνητα που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν μέρος των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενδελεχούς διερεύνησης των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων.

Το ΛΑΟΣ ως όχημα απάτης και ξεπλύματος

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στο γεγονός ότι, κατά τις ενδείξεις και τα ευρήματα των ελεγκτών της Αρχής, ακόμη και το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης, επί της ουσίας λειτουργούσε ως όχημα απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αυτή η εξέλιξη καθιστά το ΛΑΟΣ το πρώτο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα του οποίου δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Φίλιππος Καμπούρης είναι κατηγορούμενος για διεύρυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η υπόθεση αφορά απάτη εκατομμυρίων ευρώ κατά του e-ΕΦΚΑ. Η φερόμενη χρήση του κόμματος για τέτοιες δραστηριότητες αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της δικαστικής διερεύνησης.

Η πορεία της έρευνας

Η άκρη του νήματος για τις φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη και των συνεργατών του προέκυψε μετά από ενδελεχή έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής. Αρχικά, είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, οι οποίες οδήγησαν τους ελεγκτές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να φτάσουν σε συναλλαγές των κατηγορουμένων σε τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους ελεγκτές να εξετάζουν τις οικονομικές διαδρομές και τις συναλλαγές των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και ο εντοπισμός όλων των παράνομων ροών χρήματος.

Προσωρινές κρατήσεις

Μετά την ολοκλήρωση των μαραθώνιων απολογιών τους, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η ίδια απόφαση ελήφθη και για τέσσερις ακόμη συλληφθέντες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι προσωρινές κρατήσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη δικαστική διερεύνηση, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται με νέες εντολές και ευρήματα από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit