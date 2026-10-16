Νέα τεχνολογία CAPSULaser στις επεμβάσεις καταρράκτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μία νέα, καινοτόμος τεχνολογία laser, το CAPSULaser, εφαρμόζεται πλέον για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις επεμβάσεις αφαίρεσης καταρράκτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθέσει ακρίβεια και ταχύτητα στην πιο συχνή οφθαλμολογική επέμβαση παγκοσμίως, η οποία αποτελεί τη μοναδική οριστική λύση για την αποκατάσταση της όρασης σε εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη πάθηση.

Η συχνότερη οφθαλμολογική επέμβαση παγκοσμίως

Η χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη αναδεικνύεται ως η πιο συχνή οφθαλμολογική επέμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πάθηση αυτή προσβάλλει σταδιακά περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τα 60 τους έτη. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας πάνω από το 90% για όσους υπερβαίνουν την ηλικία των 80.

Ο καταρράκτης χαρακτηρίζεται από τη θόλωση του φυσικού, κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού, κυρίως λόγω αλλοιώσεων στην πρωτεϊνική του δομή. Όταν ο φακός θολώσει αρκετά και εμποδίζει τη διέλευση του φωτός, εμφανίζονται προβλήματα στην όραση. Οι ασθενείς με καταρράκτη μπορεί να αντιμετωπίζουν θολή ή μειωμένη όραση, δυσκολία στη νυχτερινή όραση και φωτοευαισθησία, γνωστή και ως φωτοφοβία. Επιπλέον, είναι πιθανό να βλέπουν ενοχλητικές αντανακλάσεις γύρω από τις φωτεινές πηγές.

Στα αρχικά στάδια του καταρράκτη, όταν τα συμπτώματα είναι ήπια, η διόρθωση με τα κατάλληλα γυαλιά μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στην όραση. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν θεραπεύουν τον καταρράκτη, ούτε αποκαθιστούν τη διαύγεια του φυσικού φακού, παραμένοντας ξεκάθαρα προσωρινά. Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη μοναδική, οριστική λύση για την αντιμετώπιση της πάθησης.

Η εξέλιξη της σύγχρονης χειρουργικής επέμβασης

Στις μέρες μας, η επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη είναι μία απλή, σύντομη διαδικασία ρουτίνας. Κατά τη διάρκειά της, ο θολωμένος κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού αφαιρείται και αντικαθίσταται από έναν διαυγή, τεχνητό ενδοφθάλμιο φακό, γνωστό ως ενδοφακό (IOL: IntraOcular Lens). Η συνηθέστερη σύγχρονη χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η φακοθρυψία (phacoemulsification) με υπερήχους.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης φακοθρυψίας, αρχικά εφαρμόζεται τοπική αναισθησία στο μάτι με αναισθητικές οφθαλμικές σταγόνες. Στη συνέχεια, δημιουργούνται κάποιες πολύ μικρές τομές, περίπου 2,2 χιλιοστών, στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού. Έπειτα, ο θολωμένος φακός διασπάται και θρυμματίζεται με τη χρήση πολύ δυνατών υπερήχων. Τα θραύσματα του καταρρακτικού φακού απομακρύνονται με ένα ειδικό σύστημα αναρρόφησης. Τέλος, τοποθετείται με ειδικό ενθέτη ο τεχνητός ενδοφακός, ο οποίος παραμένει μόνιμα μέσα στο μάτι για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς.

Αν και η βασική αρχή της χειρουργικής επέμβασης παραμένει η ίδια, για τη διενέργειά της χρησιμοποιείται ολοένα και πιο εξελιγμένος εξοπλισμός. Αυτή η συνεχής εξέλιξη επιτρέπει την επίτευξη επιπλέον ακρίβειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η καινοτόμος τεχνολογία CAPSULaser

Μία από τις τελευταίες καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα της χειρουργικής καταρράκτη είναι η τεχνολογία CAPSULaser. Το σύστημα CAPSULaser επιτρέπει την επιλεκτική τομή με laser του πρόσθιου καψικού υμένα, δηλαδή του σάκου του φυσικού, κρυσταλλοειδούς φακού. Αυτό το τμήμα είναι γνωστό και ως πρόσθιο περιφάκιο.

Το πρόσθιο περιφάκιο αποτελεί μία ινώδη μεμβράνη που περιβάλλει και προστατεύει τον φυσικό φακό του ματιού. Η ακριβής και ελεγχόμενη τομή του με τη χρήση laser, όπως προσφέρει το CAPSULaser, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην τελειοποίηση της χειρουργικής διαδικασίας.

Η κρισιμότητα της καψουλόρηξης

Η διάνοιξη τομής στο πρόσθιο περιφάκιο, μία διαδικασία που αποκαλείται καψουλόρηξη, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα σε ένα χειρουργείο καταρράκτη. Μέσω αυτής της κυκλικής τομής, ο χειρουργός αποκτά την απαραίτητη πρόσβαση στον θολωμένο, καταρρακτικό φακό. Αυτή η πρόσβαση είναι καθοριστική για να προβεί στον θρυμματισμό του φακού και την αποτελεσματική αφαίρεσή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki