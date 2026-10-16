Αναταράξεις στην ακροδεξιά: Η «Συμμαχία Ελλήνων» αναδιατάσσει δυνάμεις και επηρεάζει τα κόμματα

Η δημοσκοπική παρουσία του σχηματισμού που στηρίζει ο Κασιδιάρης εντείνει τον ανταγωνισμό και τη διεκδίκηση του ακροατηρίου του. Η εμφάνιση της «Συμμαχίας Ελλήνων» στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου υποχρεώνει τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να αναθεωρήσουν τους λογαριασμούς τους. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός καταγράφει ποσοστά που τον τοποθετούν στη διεκδίκηση κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, δημιουργώντας έναν πρόσθετο ανταγωνιστή για την «Ελληνική Λύση», τη «Φωνή Λογικής» και τη «Νίκη».

Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για το ποιος θα διεκδικήσει τους ψηφοφόρους του, σε περίπτωση που αποκλειστεί η εκλογική του κάθοδος. Τα νέα δεδομένα αναδιατάσσουν τις δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο, προκαλώντας αναταράξεις και αναγκάζοντας σε επανεξέταση των στρατηγικών.

Η εμφάνιση της «Συμμαχίας Ελλήνων» στις δημοσκοπήσεις

Οι τρεις τελευταίες μετρήσεις που έχουν εντοπιστεί μέχρι και χθες, παρέχουν μια συγκεκριμένη εικόνα για τη δυναμική της «Συμμαχίας Ελλήνων». Στην εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll, ο σχηματισμός συγκεντρώνει ποσοστό 3,7%. Αντίστοιχα, στη μέτρηση της Marc, καταγράφεται στο 4,2%, ενώ η ALCO, στην πρόθεση ψήφου, το τοποθετεί στο 4%.

Τα ποσοστά αυτά υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός υπολογίσιμου ακροατηρίου που δηλώνει διαθέσιμο να στηρίξει τον συγκεκριμένο σχηματισμό. Η παρουσία του στις δημοσκοπήσεις σηματοδοτεί μια νέα παράμετρο στον πολιτικό χάρτη, ιδίως για τα κόμματα που κινούνται στον ίδιο πολιτικό χώρο.

Άμεση πρόκληση για τη «Φωνή Λογικής»

Για τη «Φωνή Λογικής» και την πρόεδρό της, κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόκληση είναι άμεση και σημαντική. Στην Opinion Poll, το κόμμα της ισοβαθμεί με τη «Συμμαχία Ελλήνων» στο 3,5%. Ωστόσο, στη μέτρηση της Marc, βρίσκεται στο 3,6%, ποσοστό χαμηλότερο από το 4,2% του ανταγωνιστή της.

Η μεγαλύτερη απόσταση καταγράφεται στην έρευνα της ALCO, όπου η «Φωνή Λογικής» εμφανίζεται στο 1,5% έναντι του 4% της «Συμμαχίας Ελλήνων». Η σύγκριση των ποσοστών αυτών αναδεικνύει πόσο κρίσιμη γίνεται η προσπάθεια για την κυρία Λατινοπούλου να διατηρήσει και να διευρύνει την επιρροή του κόμματός της σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις σε «Ελληνική Λύση» και «Νίκη»

Η «Ελληνική Λύση» διατηρεί ένα προβάδισμα στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, καταγράφοντας 7% στη μέτρηση της Marc. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζει πλέον έναν ακόμη διεκδικητή της σκληρής αντικυβερνητικής και εθνικιστικής ψήφου, γεγονός που προσθέτει πίεση στην πολιτική της στρατηγική.

Από την άλλη πλευρά, η «Νίκη», με ποσοστά 0,5% και 1,7% αντίστοιχα σε διαφορετικές μετρήσεις, βρίσκεται σε μία δυσμενέστερη αφετηρία. Καθώς το ανταγωνιστικό πεδίο γίνεται πυκνότερο, καλείται να διατηρήσει την αυτοτέλειά της και να ενισχύσει τη θέση της. Η πρόσθετη πολιτική πίεση αφορά επίσης τον διαθέσιμο χώρο για το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς να δημιουργήσει και εκείνος κόμμα, αν και τα ακροατήρια δεν ταυτίζονται απαραίτητα.

Η στάση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Χθες, στην εκπομπή Direct του Πρώτου Θέματος, σε συζήτηση με τον Γιώργο Ευγενίδη, αναφέρθηκε στον Κασιδιάρη. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Έχει κάνει λάθη, αλλά δεν έπρεπε να έχει κοπεί στις προηγούμενες εκλογές».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» υποστήριξε το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου σε τέτοια ζητήματα. Η ίδια θέση είχε εκφραστεί και νωρίτερα, στις 8 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Mega, όπου είχε ταχθεί υπέρ της εκλογικής δοκιμασίας του και της κρίσης των ψηφοφόρων. Η στάση αυτή προσφέρεται για μια σαφή πολιτική ανάγνωση, καθώς η κυρία Λατινοπούλου κρατά ανοιχτό ένα πολιτικό δίαυλο.

Αναδιατάξεις και προσοχή στα συμπεράσματα

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ως προς το συμπέρασμα ότι ο Κασιδιάρης ήδη «αφαιρεί» συγκεκριμένες μονάδες από κάθε κόμμα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, στη μέτρηση της Marc, η «Φωνή Λογικής» εμφανίζει μικρή άνοδο από 3,5% σε 3,6%, ενώ η «Νίκη» ανεβαίνει από 1,3% σε 1,7%.

Αντίθετα, το ποσοστό του «άλλου κόμματος» υποχωρεί από 6,9% σε 3,5%. Αυτή η μεταβολή εξηγείται από το γεγονός ότι πλέον η «Συμμαχία Ελλήνων» καταγράφεται χωριστά στις δημοσκοπήσεις, αναδιατάσσοντας τα δεδομένα του ευρύτερου πολιτικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki