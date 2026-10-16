Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε οκτώ μέλη του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε εταιρεία

Δικογραφία σε βάρος οκτώ ατόμων, μελών του Ρουβίκωνα, σχηματίστηκε από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης, μετά από παρέμβαση που πραγματοποίησαν σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή των Διαβατών. Για την ίδια υπόθεση, ένα άτομο συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι σοβαρές και αφορούν σειρά αδικημάτων.

Η παρέμβαση του Ρουβίκωνα και οι καταγγελίες

Η παρέμβαση του Ρουβίκωνα έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 14ης Οκτωβρίου 2026, σε χώρο κατασκευαστικής επιχείρησης που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και φερόμενες εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Σύμφωνα με το κείμενο των καταγγελιών που επικαλείται ο Ρουβίκωνας, φέρονται να υπάρχουν ελλείψεις σε ατομικά μέσα προστασίας για τους εργαζομένους, ζητήματα που αφορούν τον εξαερισμό και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της εταιρείας, καθώς και περιπτώσεις χειρισμού μηχανημάτων από προσωπικό που δεν διέθετε την απαιτούμενη εκπαίδευση. Επιπλέον, διατυπώνονται ισχυρισμοί για εργατικά ατυχήματα που δεν δηλώθηκαν στις αρμόδιες αρχές, καθώς και για απολύσεις εργαζομένων που είχαν εκφράσει παράπονα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Η αστυνομική έρευνα και οι κατηγορίες

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ανέλαβαν τη διενέργεια προανάκρισης. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που υποβλήθηκε σχετικά με τη διάπραξη έκνομων ενεργειών στην εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτής της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για ημεδαπούς, ηλικίας από 21 έως 32 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παράνομη βία, απειλή κατά συναυτουργία, διατάραξη οικιακής ειρήνης κατά συναυτουργία, συκοφαντική δυσφήμιση και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Σύλληψη και οργανωμένη δράση

Ένας εκ των οκτώ εμπλεκομένων εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, μεσημβρινές ώρες χθες, 15 Οκτωβρίου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενισχύοντας την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είχαν οργανωθεί για τη διάπραξη των έκνομων ενεργειών. Φέρονται να είχαν διακριτούς και προαποφασισμένους ρόλους, καθώς και συμφωνία για την από κοινού τέλεση των αξιόποινων πράξεων, γεγονός που ενισχύει την κατηγορία της σύστασης συμμορίας.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr