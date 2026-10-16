Μελέτη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις του περιορισμένου ύπνου στις γνωστικές λειτουργίες

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως τις επιπτώσεις του περιορισμένου ύπνου στις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Η έρευνα συνδέει τη συνήθεια του ύπνου λιγότερο από έξι ώρες την ημέρα, για διάστημα δύο εβδομάδων, με σημαντική μείωση της γνωστικής απόδοσης. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν ένα άτομο πιστεύει ότι έχει συνηθίσει να κοιμάται λίγο και να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του ανάγκες.

Οι επιπτώσεις του περιορισμένου ύπνου

Ο ύπνος διάρκειας έξι ωρών μπορεί να φαντάζει αρκετός για να καλύψει τις καθημερινές απαιτήσεις, ωστόσο η διατήρηση αυτής της συνήθειας μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλο. Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 48 υγιείς ενήλικες, κατέδειξε ότι ο περιορισμός του ύπνου στις έξι ώρες κάθε βράδυ, για πάνω από 14 συνεχόμενες ημέρες, οδηγεί σε επιδείνωση των γνωστικών επιδόσεων.

Η έρευνα εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη ξεκούρασης επηρεάζει διάφορες νευροσυμπεριφορικές λειτουργίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ικανότητα διατήρησης της προσοχής και στην κατάλληλη ανταπόκριση σε διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Κάθε ομάδα είχε διαφορετική διάρκεια ύπνου κάθε βράδυ, συγκεκριμένα τέσσερις, έξι ή οκτώ ώρες. Αυτή η διάταξη εφαρμόστηκε επί δύο εβδομάδες, ώστε να παρατηρηθούν οι επιδράσεις του διαφορετικού χρόνου ύπνου στις γνωστικές λειτουργίες.

Οι ερευνητές παρακολουθούσαν συστηματικά τις επιδόσεις των συμμετεχόντων, καταγράφοντας τις αλλαγές που προέκυπταν στις νευροσυμπεριβρορικές τους λειτουργίες. Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων από τις διαφορετικές ομάδες επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της διάρκειας του ύπνου.

Σταδιακή επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν τέσσερις έως έξι ώρες την ημέρα παρουσίασαν σταδιακή επιδείνωση των γνωστικών τους επιδόσεων. Αυτή η επιδείνωση γινόταν πιο έντονη όσο περνούσε ο χρόνος και μειωνόταν η συνολική διάρκεια του ύπνου κάθε βράδυ.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων με εκείνα της πλήρους στέρησης ύπνου. Διαπίστωσαν ότι ο ύπνος διάρκειας έξι ωρών ή λιγότερο μπορούσε να προκαλέσει επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται έπειτα από έως και δύο νύχτες χωρίς καθόλου ύπνο. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των επιπτώσεων ακόμα και του φαινομενικά «λίγου» ύπνου.

Συσχέτιση με τη μειωμένη συγκέντρωση

Η μελέτη εντόπισε επίσης μια συσχέτιση μεταξύ της μειωμένης συγκέντρωσης και του συνολικού χρόνου κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες παρέμεναν ξύπνιοι για περισσότερες από 15,84 ώρες. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι συνέπειες του ανεπαρκούς ύπνου δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από μία συγκεκριμένη νύχτα.

Αντιθέτως, οι επιδράσεις αυτές φαίνεται να προκύπτουν και από τη συσσώρευση περιόδων κατά τις οποίες ο οργανισμός δεν έχει ξεκουραστεί επαρκώς. Η συνεχής έλλειψη ύπνου δημιουργεί ένα «χρέος» που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η παγίδα της υποκειμενικής αίσθησης

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά τη διαφορά μεταξύ της υποκειμενικής αίσθησης υπνηλίας και της πραγματικής επιδείνωσης των γνωστικών λειτουργιών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το αίσθημα υπνηλίας που βίωναν οι συμμετέχοντες δεν αντανακλούσε την πραγματική επιδείνωση των γνωστικών τους λειτουργιών.

Παρότι οι επιδόσεις τους χειροτέρευαν σταθερά, η αίσθηση υπνηλίας αυξανόταν ελάχιστα μετά τις πρώτες ημέρες. Επιπλέον, οι υποκειμενικές αξιολογήσεις δεν επέτρεπαν να διακριθούν όσοι κοιμούνταν τέσσερις ώρες από εκείνους που κοιμούνταν έξι ώρες κάθε βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να συνηθίσει να κοιμάται λιγότερο χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τον αντίκτυπο που έχει αυτή η συνήθεια στην προσοχή και στις γνωστικές του ικανότητες. Το γεγονός ότι αισθάνεται πως έχει προσαρμοστεί στον περιορισμένο ύπνο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι γνωστικές του επιδόσεις παραμένουν ανεπηρέαστες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta