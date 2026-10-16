Μία ασύλληπτη λεία, αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, απέσπασαν απατεώνες από ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας ενέργειας, κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα πάνω από 4.000 χρυσές λίρες, οι οποίες ζύγιζαν συνολικά περίπου 38 κιλά.

Ο τρόπος δράσης των απατεώνων

Οι απατεώνες κράτησαν την ηλικιωμένη σε τηλεφωνική γραμμή για περίπου τέσσερις ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, την έπεισαν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στο διαμέρισμά της.

Με αυτή την πρόφαση, την καθοδήγησαν να τοποθετήσει τις σακούλες που περιείχαν τις χρυσές λίρες κοντά στην εξώπορτα του διαμερίσματος. Στη συνέχεια, της ζήτησαν να αφήσει την πόρτα ανοιχτή και να κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο.

Η διαφυγή και η αντίδραση της ηλικιωμένης

Αφού η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες, οι δράστες εισήλθαν ανενόχλητοι στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον τρίτο όροφο. Άρπαξαν τη λεία τους και διέφυγαν πεζοί, κινούμενοι μέσα από έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό.

Η έρευνα των αρχών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε το πρωί της Παρασκευής 16/10 ότι η καταγγελία έφτασε στην αστυνομία ένα 24ωρο μετά το συμβάν. Η ίδια τόνισε τη σημασία του άμεσου εντοπισμού των αρχών.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, με σκοπό να διαπιστώσουν τις κινήσεις των δραστών και να τους εντοπίσουν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr