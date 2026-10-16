Βαθιά απογοητευμένη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της από την Αθήνα

Βαθιά απογοητευμένη και πικραμένη είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της από την πρεσβεία της Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Η πρώην πρέσβης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την επίθεση που συνεχίζει να δέχεται, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές. Η κατάσταση αυτή την έχει οδηγήσει σε σκέψεις για την άμεση αναχώρησή της από την Ελλάδα.

Η αποπομπή και η απογοήτευση

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βιώνει έντονη απογοήτευση και πικρία, καθώς η απομάκρυνσή της από τη θέση της στην Αθήνα έγινε με ταχύτατες διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθεί τις εξελίξεις και την επίθεση που δέχεται, η οποία, όπως τονίζεται, συνεχίζεται αμείωτη. Η ίδια εκφράζει την πικρία της για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η υπόθεσή της.

Η πρώην πρέσβης βρίσκεται σε μια περίοδο όπου αναλύει τα δεδομένα γύρω από την αποπομπή της και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει. Η συνεχής έκθεση σε αρνητικά δημοσιεύματα και η πίεση που δέχεται αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις της για το άμεσο μέλλον.

Σκέψεις για την αναχώρηση και υποστήριξη στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σκέφτεται σοβαρά να μην φύγει αμέσως από την Ελλάδα, αλλά να καθυστερήσει την αναχώρησή της για λίγες ημέρες, ενδεχομένως μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Η απόφαση αυτή πηγάζει από τη γνώση της ότι, μόλις πατήσει το πόδι της στις ΗΠΑ, θα ξεκινήσει ένα εκτεταμένο «κυνήγι» από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, πλούσιοι Έλληνες φίλοι της έχουν προσφερθεί να την φιλοξενήσουν σε διακριτικά μέρη. Η ίδια θεωρεί, σύμφωνα με συνομιλητές της, ότι αν παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το μπαράζ των αρνητικών δημοσιευμάτων σε βάρος της θα περιοριστεί. Επιπλέον, τονίζεται ότι έχει ήδη δικτυωθεί πολύ και οι σχέσεις της με την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα συνεχιστούν. Προς το παρόν, ετοιμάζει την αποστολή των προσωπικών της αντικειμένων στις ΗΠΑ.

Οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον και τον Μάρκο Ρούμπιο

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Ουάσινγκτον, η πρώην πρέσβης διατηρούσε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας απευθείας μαζί του και όχι με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ την είχε στείλει στην Ελλάδα με σκοπό να την απομακρύνει από τον γιο του, με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένοι. Ο χωρισμός τους επήλθε όταν ο γιος του Τραμπ ξαναερωτεύτηκε και παντρεύτηκε γρήγορα την «όμορφη αγάπη» του, όπως την αποκαλεί.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο προβλήματος που θα μπορούσε να προκύψει από την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ, ενός προσώπου με άμεση πρόσβαση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε μια περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αρμόδιες πηγές απάντησαν ότι πλέον το τηλεφώνημα στον Ρούμπιο το πραγματοποιεί ο Γεραπετρίτης.

Η οργή του Ρούμπιο και οι εν εξελίξει έρευνες

Παρά τις δυσκολίες, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτηρίζεται ως «πολύ σκληρή για να πεθάνει». Έχει επιστρατεύσει κάθε μέσο για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον Ρούμπιο, ο οποίος φέρεται να είναι εξοργισμένος μαζί της. Μία από τις δύο πρώτες αναρτήσεις που έκανε μετά την αποπομπή της αφορούσε τον Ρούμπιο και την ομιλία του στην Πνύκα, ωστόσο ο «πάγος» μεταξύ τους είναι πολύ δύσκολο να λιώσει.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε επιστολή του προς το προσωπικό, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της επίδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στο έργο μας, να ενεργούν με αμεροληψία και να αποφεύγουν τη χρήση των δημοσίων αξιωμάτων μας για προσωπικό όφελος». Δύο φράσεις από αυτή την επιστολή, «συγκρούσεις συμφερόντων» και «χρήση δημοσίου αξιώματος για προσωπικό όφελος», «φωτογράφιζαν» την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Τέλος, τρεις έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε βάρος της, όπως επιβεβαίωσε επιχειρηματίας – πολιτευτής.

Με πληροφορίες από: Newsit