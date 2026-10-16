Σεπόλια: Συνελήφθη άνδρας που πετούσε κεραμίδια από ταράτσα μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στα Σεπόλια, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και άρχισε να πετά κεραμίδια προς το δρόμο. Το περιστατικό οδήγησε σε πολύωρες διαπραγματεύσεις με τις αρχές, οι οποίες διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πείσουν να κατέβει, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Το χρονικό του περιστατικού στην οδό Προποντίδος

Το συμβάν ξεκίνησε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, στην οδό Προποντίδος των Σεπολίων. Ένας άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα ενός κτηρίου και άρχισε να εκτοξεύει κεραμίδια προς το πεζοδρόμιο. Εκείνη τη στιγμή, στο πεζοδρόμιο βρίσκονταν περαστικοί, οι οποίοι αρχικά δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συνέβαινε, καθώς τα κεραμίδια έπεφταν από ψηλά.

Η πράξη του άνδρα προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών, καθώς η κατάσταση θεωρήθηκε επικίνδυνη για τους διερχόμενους πολίτες. Η αρχική πληροφορία που έφτασε στις αρχές ήταν ότι επρόκειτο για διαρρήκτη που είχε εντοπιστεί στην ταράτσα του κτηρίου, γεγονός που αρχικά άλλαξε την προσέγγιση των αρχών.

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, στο σημείο κλήθηκε αρχικά κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να συνεννοηθούν μαζί του, ώστε να τον πείσουν να κατέβει από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Παρά τις προσπάθειές τους, η επικοινωνία με τον άνδρα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, και δεν κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταλείψει τη θέση του.

Κατόπιν αυτού, κλήθηκε στο σημείο η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση της κατάστασης. Η παρουσία της αστυνομίας κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του περιστατικού, δεδομένης της δυσκολίας στην επικοινωνία και της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Πολύωρες διαπραγματεύσεις και η κάθοδος

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οδό Προποντίδος ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων με τον άνδρα. Η συνεννόηση μαζί του χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτώντας υπομονή και επιμονή από την πλευρά των αρχών για να επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου τέσσερις συνεχόμενες ώρες, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν ακατάπαυστα να τον πείσουν να εγκαταλείψει την επικίνδυνη θέση στην ταράτσα. Τελικά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι επίμονες προσπάθειες των αστυνομικών απέδωσαν, και ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από την ταράτσα μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, τερματίζοντας την πολύωρη αγωνία.

Η σύλληψη και τα ερωτήματα για τα κίνητρα

Αμέσως μετά την κάθοδό του από την ταράτσα, ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές. Η σύλληψη ολοκλήρωσε την επιχείρηση που είχε ξεκινήσει αρκετές ώρες νωρίτερα, αποκαθιστώντας την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή των Σεπολίων, μετά από ένα περιστατικό που κράτησε σε εγρήγορση τους κατοίκους.

Πλέον, οι αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη διαλεύκανση των κινήτρων του δράστη. Προσπαθούν να διαπιστώσουν τους λόγους για τους οποίους ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και άρχισε να πετά κεραμίδια προς τους διερχόμενους πολίτες, καθώς οι ενέργειές του παραμένουν ανεξήγητες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki