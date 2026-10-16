Αλλάζει όψη το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: Η άσφαλτος παραχωρεί τη θέση της στο μάρμαρο

Νέα όψη αποκτά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενενήντα τέσσερα χρόνια μετά τα αποκαλυπτήριά του, καθώς προωθείται ένα εκτεταμένο σχέδιο ανάπλασης. Η βασική ιδέα της παρέμβασης αφορά την αντικατάσταση της ασφάλτου που καλύπτει τον χώρο μπροστά από το μνημείο και το ελληνικό Κοινοβούλιο, με γκρίζο μάρμαρο Αλιβερίου. Το έργο αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην εικόνα ενός από τα πλέον εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας.

Η αναβάθμιση του δαπέδου με μάρμαρο Αλιβερίου

Η κεντρική ιδέα της ανάπλασης εστιάζει στην πλήρη αλλαγή του δαπέδου που περιβάλλει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η άσφαλτος, ένα υλικό που έχει καλύψει τον συγκεκριμένο χώρο για πολλές δεκαετίες, θα αντικατασταθεί από μια νέα, διαφορετική κατασκευή. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε γκρίζο μάρμαρο Αλιβερίου για να κοσμεί πλέον την περιοχή ακριβώς μπροστά από το μνημείο και το κτίριο του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αυτή η επιλογή αναμένεται να προσδώσει μια πιο διαχρονική και αισθητικά αναβαθμισμένη όψη στον ιστορικό χώρο, αντικαθιστώντας την φθαρμένη επιφάνεια που υπήρχε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή του υλικού δαπέδου αποτελεί το βασικότερο σημείο της συνολικής παρέμβασης, με στόχο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Οι λόγοι πίσω από την παρέμβαση

Η ανάγκη για αυτή την εκτεταμένη παρέμβαση σχετίζεται κυρίως με τα προβλήματα που δημιουργούσε το υφιστάμενο υλικό του δαπέδου. Η συνεχής χρήση και η φθορά της ασφάλτου είχαν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η κίνηση των Ευζώνων, οι οποίοι υπηρετούν στα φυλάκια ακριβώς μπροστά από το μνημείο. Η ανώμαλη και φθαρμένη επιφάνεια καθιστούσε πιο απαιτητική την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, η άσφαλτος, ως υλικό, συμβάλλει σημαντικά στην υπερθέρμανση του χώρου, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό αποτελούσε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, τόσο για τους Εύζωνες όσο και για την ευρύτερη ατμόσφαιρα της πλατείας. Η αντικατάσταση με μάρμαρο αναμένεται να μετριάσει αυτά τα φαινόμενα, προσφέροντας ένα πιο λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Συντήρηση του ανάγλυφου και των μεταλλικών στοιχείων

Πέρα από την αλλαγή του δαπέδου, το σχέδιο ανάπλασης περιλαμβάνει και τη συστηματική συντήρηση του ανάγλυφου του μνημείου. Τα μάρμαρα και τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στο πίσω μέρος του μνημείου θα υποβληθούν σε εκ νέου συντήρηση και καθαρισμό. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη, καθώς το μνημείο φέρει εμφανή σημάδια φθοράς, αποτέλεσμα των ενενήντα τεσσάρων ετών που έχουν παρέλθει από την ημέρα των αποκαλυπτηρίων του.

Η συντήρηση αυτών των επιμέρους στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας του μνημείου, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει αναλλοίωτο στον χρόνο και θα συνεχίσει να τιμά τους πεσόντες στρατιώτες της χώρας.

Επιπλέον παρεμβάσεις και η αρμοδιότητα του υπουργείου

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και δημοσιεύματα, δεν αποκλείονται και επιπλέον παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτές οι πιθανές προσθήκες αφορούν την ενίσχυση του πρασίνου, με την τοποθέτηση περισσότερων φυτών στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το μνημείο. Μια τέτοια κίνηση θα συμβάλει περαιτέρω στην αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών, που περιλαμβάνουν τη φύλαξη, τη συντήρηση και την ανάπλαση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, έχει αναλάβει πλέον το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η ανάληψη αυτής της αρμοδιότητας από το υπουργείο υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση και ανάδειξη αυτού του εθνικού συμβόλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki