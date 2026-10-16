Πρακτική στήριξη γονέων παιδιών που νοσηλεύονται σε εντατική

Δωρεάν διαμονή, διατροφή και ψυχολογική υποστήριξη προσφέρεται σε γονείς των οποίων τα παιδιά νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ή Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και του μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου». Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσω των Στεγών Ronald McDonald House, οι οποίες παρέχουν πρακτική στήριξη για όσο διάστημα χρειαστεί, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Οι Στέγες Ronald McDonald House στην Ελλάδα

Οι δύο Στέγες Ronald McDonald House παρέχουν στους γονείς δωρεάν διαμονή σε ανακαινισμένα δωμάτια που βρίσκονται εντός των νοσοκομείων, δωρεάν διατροφή και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη. Η στήριξη αυτή απευθύνεται σε έναν ή και τους δύο γονείς, καλύπτοντας βασικές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού τους, χωρίς να τίθενται χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια της παροχής.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα έξοδα για την ανακαίνιση των δωματίων καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τις Στέγες. Ειδικότερα, στην περίπτωση του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», το κόστος της ανακαίνισης ξεπέρασε τις 400.000 ευρώ, ποσό που βάρυνε 100% τις Στέγες Ronald McDonald House.

Η πρώτη Στέγη στο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Η πρώτη Στέγη Γονέων Ronald McDonald House δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εντός του μεγαλύτερου παιδιατρικού νοσοκομείου της χώρας, λειτουργεί πλέον ένα «σπίτι» υποστήριξης και φροντίδας. Εκεί, οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να διανυκτερεύσουν, να ξεκουραστούν, να μοιραστούν ένα ζεστό γεύμα και να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, λαμβάνοντας παράλληλα την απαραίτητη υποστήριξη, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον θάλαμο νοσηλείας του παιδιού τους.

Κατά τους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας της, η Στέγη Γονέων στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» υποστήριξε συνολικά 592 οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης, προσφέρθηκαν 1.522 διανυκτερεύσεις, σχεδόν 24.000 γεύματα και περίπου 6.000 ημερήσιες επισκέψεις. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την ανάγκη γονέων που αναγκάστηκαν να αφήσουν το σπίτι, τη δουλειά και την υπόλοιπη ζωή τους για να σταθούν δίπλα στο νοσηλευόμενο παιδί τους.

Η δεύτερη Στέγη στο «Έλενα Βενιζέλου»

Το δεύτερο πρόγραμμα της Ronald McDonald House Hellas ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2026, με τη δημιουργία της δεύτερης Στέγης Γονέων Ronald McDonald House. Αυτή η νέα δομή λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου».

Η Στέγη Γονέων στο μαιευτήριο δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει στις νέες μητέρες και στις οικογένειες έναν ζεστό, ασφαλή και φιλόξενο χώρο. Η ανάγκη αυτή προκύπτει όταν το μωρό τους αντιμετωπίζει ιατρικό πρόβλημα και χρειάζεται για ένα διάστημα θερμοκοιτίδα, μηχανική υποστήριξη, συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη νοσηλεία.

Ο ρόλος της Ronald McDonald House Ελλάς

Η Ronald McDonald House Ελλάς αποτελεί μια ανεξάρτητη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (AMKE), η οποία είναι επίσημα εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Η οργάνωση ιδρύθηκε με την επωνυμία Ronald McDonald House Charities Ελλάς το 2023.

Η αποστολή της Ronald McDonald House Charities Ελλάς είναι η δημιουργία και η υποστήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν άμεσα στην υγεία και την ευημερία των παιδιών και των οικογενειών τους. Η εταιρεία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis