Τραγωδία στο Όρεγκον: Ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο με νεκρά παιδιά και δασκάλα

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας 16χρονος εισέβαλε οπλισμένος και άνοιξε πυρ. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρία παιδιά και μία δασκάλα, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά πολίτη, ο οποίος παρενέβη πριν την άφιξη των αρχών.

Τα θύματα της επίθεσης και οι τραυματίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, η ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών παιδιών, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και μίας δασκάλας. Η κοινότητα του Μπεντ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Εκτός από τους τέσσερις νεκρούς, ένα επτάχρονο παιδί και ένας ακόμη εκπαιδευτικός τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους.

Η δράση του ενόπλου και η παρέμβαση πολίτη

Ως δράστης της επίθεσης αναγνωρίστηκε ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με ένα μακρύκαννο όπλο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, ο ανήλικος κατάφερε να παραβιάσει την είσοδο του σχολείου πυροβολώντας τις κλειδωμένες πόρτες, προκειμένου να εισέλθει στο κτίριο.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος είδε τον 16χρονο να εισέρχεται στο Silver Rail Elementary περίπου στη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα, κρατώντας το μακρύκαννο όπλο. Ο πολίτης ακολούθησε τον ανήλικο στο σχολείο και αντάλλαξε πυροβολισμούς μαζί του, σκοτώνοντάς τον πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο.

Η κινητοποίηση των αρχών και οι πρώτες πληροφορίες

Η επίθεση προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Το πρώτο τηλεφώνημα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 ανέφερε ότι άγνωστος άνδρας είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου. Λίγες στιγμές αργότερα, ακολούθησαν πολλαπλές κλήσεις, με πολίτες να αναφέρουν ότι ένοπλος είχε εισέλθει στο σχολείο και πυροβολούσε αδιακρίτως.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης για τα γεγονότα. Οι αστυνομικοί, κατά την άφιξή τους, βρήκαν τον δράστη νεκρό, χάρη στην επέμβαση του πολίτη. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πόσο βαθιά κατάφερε να προχωρήσει ο ανήλικος στο εσωτερικό του κτιρίου πριν ακινητοποιηθεί.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τις άμεσες ενέργειες των αρχών, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με την τραγική επίθεση στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary. Το κίνητρο του 16χρονου δράστη παραμένει άγνωστο και αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την αστυνομία.

Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν ο ανήλικος είχε κάποια σχέση με το σχολείο που επέλεξε για την επίθεσή του. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή τύπο του όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης, ούτε τον συνολικό αριθμό των πυροβολισμών που έριξε. Η ταυτότητα του 16χρονου δεν δημοσιοποιήθηκε κατά τη βραδινή ενημέρωση από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki