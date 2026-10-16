Εορτολόγιο: Ποιοι τιμώνται σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, το εορτολόγιο δεν καταγράφει κάποια επίσημη ή ευρέως γνωστή γιορτή για την ονοματοδοσία. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών προσώπων της χριστιανικής παράδοσης, αναδεικνύοντας τον βίο και το μαρτύριό τους. Συγκεκριμένα, τιμάται ο Μάρτυρας Λογγίνος ο εκατόνταρχος, καθώς και οι Μάρτυρες Δομέτιος, Δομνίνος, Λεόντιος και Τερέντιος. Παράλληλα, η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης και Παγκόσμια Ημέρα Άρτου.

Ο βίος του Αγίου Λογγίνου του εκατοντάρχου

Ο Άγιος Λογγίνος κατείχε το αξίωμα του εκατοντάρχου, μια σημαντική θέση στον ρωμαϊκό στρατό, και υπηρετούσε υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου, του Ρωμαίου επάρχου της Ιουδαίας. Η δράση του τοποθετείται χρονικά επί βασιλείας του Τιβέριου Καίσαρος, η οποία διήρκεσε από το 14 έως το 37 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια των σωτηρίων Παθών του Κυρίου, ο Λογγίνος βρισκόταν σε υπηρεσία μαζί με τους στρατιώτες του, εκτελώντας τα καθήκοντά του.

Ήταν παρών σε κομβικά σημεία της σταύρωσης του Κυρίου, παρακολουθώντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην ίδια τη σταύρωση, στην ταφή του σώματος του Ιησού και στη σφράγιση του μνήματος. Όταν συνέβη ο μεγάλος σεισμός, ένα γεγονός που συγκλόνισε τη φύση, και είδε τις πέτρες να σχίζονται και τα μνήματα να ανοίγονται, ο Λογγίνος πίστεψε ακράδαντα ότι ο σταυρωθείς ήταν ο πραγματικός Υιός του Θεού. Αυτή η συγκλονιστική εμπειρία τον οδήγησε σε μια ριζική αλλαγή στην πίστη και τη ζωή του.

Η παραίτηση και το μαρτύριο του Αγίου Λογγίνου

Μετά την εδραίωση της πίστης του, ο Άγιος Λογγίνος έλαβε την απόφαση να παραιτηθεί από το αξίωμά του ως εκατόνταρχος. Μαζί με δύο άλλους στρατιώτες του, οι οποίοι είχαν επίσης πιστέψει και μοιράζονταν την ίδια αφοσίωση στον Χριστό, αναχώρησε για την πατρίδα του. Ο κύριος σκοπός τους ήταν να κηρύξουν την Ανάσταση του Κυρίου, διαδίδοντας το μήνυμα της νέας τους πίστης σε όσους συναντούσαν.

Η πράξη της λιποταξίας του Λογγίνου καταγγέλθηκε από τον Πόντιο Πιλάτο στον αυτοκράτορα Τιβέριο. Ο Τιβέριος, με τη σειρά του, έστειλε ένα απόσπασμα στρατιωτών με σαφή εντολή να τον εντοπίσουν και να τον θανατώσουν. Όταν οι στρατιώτες βρήκαν τον Λογγίνο και του κοινοποίησαν την απόφαση του αυτοκράτορα, εκείνος τους υποδέχθηκε και τους φιλοξένησε στην οικία του. Μάλιστα, προετοίμασε ο ίδιος τον τάφο για τον εαυτό του και τους δύο πιστούς του στρατιώτες, δείχνοντας την πλήρη αποδοχή του μαρτυρίου. Την επομένη ημέρα, ο Άγιος Λογγίνος αποκεφαλίστηκε, ολοκληρώνοντας έτσι το μαρτύριό του για την πίστη του.

Οι Μάρτυρες Δομέτιος, Δομνίνος, Λεόντιος και Τερέντιος

Εκτός από τον Άγιο Λογγίνο τον εκατόνταρχο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 16 Οκτωβρίου, και τη μνήμη των Μαρτύρων Δομέτιου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερέντιου. Αυτοί οι Άγιοι, όπως και πολλοί άλλοι στην ιστορία της Εκκλησίας, υπέστησαν διωγμούς και μαρτύρια για την ακλόνητη πίστη τους στον Χριστό.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και τις πηγές, οι Άγιοι Λεόντιος, Δομέτιος, Τερέντιος και Δομνίνος βρήκαν μαρτυρικό θάνατο δια πυρός. Η μνήμη τους τιμάται ως παράδειγμα αντοχής, θάρρους και αφοσίωσης στη χριστιανική πίστη, εμπνέοντας τους πιστούς ανά τους αιώνες.

Παγκόσμιες Ημέρες της 16ης Οκτωβρίου

Πέρα από τις θρησκευτικές τιμήσεις και τις μνήμες των Αγίων, η 16η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ημέρα αφιερωμένη σε σημαντικά παγκόσμια ζητήματα. Συγκεκριμένα, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάγκη για επαρκή και υγιεινή διατροφή για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη.

Επιπλέον, η 16η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης. Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της υγείας της σπονδυλικής στήλης, την πρόληψη των παθήσεων και την προώθηση της σωστής στάσης του σώματος. Τέλος, η σημερινή ημέρα είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου, η οποία αναδεικνύει τον θεμελιώδη ρόλο του ψωμιού στη διατροφή, την ιστορία και τον πολιτισμό των λαών σε κάθε γωνιά της γης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis