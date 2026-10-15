Νίστρουπ: «Στενοχωριέμαι για τους παίκτες μου που δεν κερδίσαμε με περισσότερα γκολ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, μίλησε μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με σκορ 2-1. Παρά την επικράτηση, ο Δανός τεχνικός εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, δηλώνοντας ικανοποιημένος με την απόδοση των παικτών του, αλλά προβληματισμένος με το τελικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ τόνισε πως η ομάδα του δικαιούταν να κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ βάσει της εμφάνισής της, κάτι που δεν επετεύχθη λόγω έλλειψης ποιότητας στις εκτελέσεις. Αυτό ήταν το μόνο σημείο που τον στενοχώρησε για το βράδυ του αγώνα.

Ικανοποίηση για την απόδοση, προβληματισμός για το σκορ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την απόδοση του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα είχε αρκετά επιθετικό προσανατολισμό και νοοτροπία, κάτι που φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ωστόσο, το «φτωχό» 2-1 δεν τον άφησε απόλυτα ευχαριστημένο. Ο Δανός τεχνικός υπογράμμισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με τέσσερα γκολ διαφορά, και γι' αυτό στενοχωριέται για τους παίκτες του που προσπάθησαν πολύ. Το μόνο που δεν του άρεσε ήταν ότι δεν πήραν ένα καθαρό αποτέλεσμα, αποδίδοντας την αδυναμία αυτή σε λόγους ποιότητας στην τελική προσπάθεια.

Ειδική αναφορά στον Αντίνο

Σε ερώτηση που δέχθηκε, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε μία ξεχωριστή αναφορά στον ποδοσφαιριστή Αντίνο. Ο προπονητής σημείωσε πως ο Αντίνο είναι ένας παίκτης που χρειάζεται βελτίωση σε ορισμένους τομείς του παιχνιδιού του.

Παρόλα αυτά, ο Αντίνο αγωνίζεται συνεχώς, καθώς είναι τρομερά αξιόπιστος για την ηλικία του, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Ο Νίστρουπ πρόσθεσε πως η αμυντική του συνεισφορά είναι πάντα μεγάλη, γεγονός που τον καθιστά κομβικό για την ομάδα και τον κάνει να παίζει στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων.

Η διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων

Όσον αφορά τη διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και το σταφ του διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Εξήγησε ότι γνωρίζουν πως πρέπει να γίνεται ροτέισον, αλλά δεν πρόκειται να αλλάζουν δέκα παίκτες από το ένα ματς στο άλλο.

Ο λόγος για αυτή τη στρατηγική είναι ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα σε αυτό το σημείο, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε αρνητική επιρροή στους δείκτες απόδοσης. Αν και υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες, η ομάδα δεν είναι ακόμα εκεί για να κάνει τόσο εκτεταμένες αλλαγές και να διατηρεί τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης.

Σύγκριση με προηγούμενα παιχνίδια και η επίδραση του κόσμου

Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε και στη διαφορά επιπέδου μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μπόρατς, καθώς και στο γεγονός ότι ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ο κόσμος, όπως δήλωσε, έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα.

Τόνισε επίσης πως η δουλειά της ομάδας είναι να επιστρέφει βελτιωμένη στο επόμενο παιχνίδι όταν δεν έχει παίξει καλά, κάτι που συνέβη. Σχετικά με τις φωνές του κατά τη διάρκεια του αγώνα, διευκρίνισε πως δεν ήταν θυμωμένος, αλλά έπρεπε να μιλήσει πιο δυνατά για να δώσει το μήνυμά του, λόγω των 30.000 οπαδών.

Το γκολ που δέχθηκαν και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο Νίστρουπ σχολίασε και το γκολ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός, χαρακτηρίζοντάς το ως «από το πουθενά». Παρ' όλα αυτά, η εντολή ήταν να συνεχίσουν την επίθεση. Επανέλαβε πως αν υπήρχε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα στην τελική προσπάθεια, η ομάδα θα είχε σκοράρει ξανά.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα θα συνεχίσει να δείχνει βελτίωση σε κάθε παιχνίδι και σε όλες τις συνθήκες, επιβεβαιώνοντας την ικανοποίησή του για την απόδοση, αλλά και την επιθυμία του για μία μεγαλύτερη νίκη που δεν επιτεύχθηκε για λόγους ποιότητας στην εκτέλεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta