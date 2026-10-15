Απάτη με «δορυφόρο της εφορίας» στη Λαμία: Άρπαξαν κοσμήματα 15.000 ευρώ από 76χρονη

Μια 76χρονη γυναίκα στο Αμούρι Λαμίας έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης το απόγευμα της Πέμπτης, όταν άγνωστοι την παραπλάνησαν με ένα απίστευτο σενάριο που αφορούσε την διέλευση ενός «δορυφόρου της εφορίας». Οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας άνω των 15.000 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο από το σημείο.

Το τηλεφώνημα και η ιστορία του «δορυφόρου»

Το περιστατικό της τηλεφωνικής απάτης εκτυλίχθηκε στην κατοικία της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της, όταν δέχθηκε την κλήση από τους αγνώστους. Οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι την ευπιστία της, της παρουσίασαν ένα φανταστικό σενάριο, πείθοντάς την ότι επρόκειτο να περάσει ένας ειδικός «δορυφόρος της Εφορίας» πάνω από την περιοχή του Αμουρίου.

Σύμφωνα με όσα της είπαν οι δράστες, ο υποτιθέμενος αυτός δορυφόρος θα είχε τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια των κατοίκων. Εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία και τον φόβο που προκάλεσαν με αυτή την ιστορία, κατάφεραν να παραπλανήσουν την 76χρονη και να την οδηγήσουν στην παράδοση των πολύτιμων αντικειμένων της, προκειμένου να μην «καταγραφούν» από τον δορυφόρο.

Η παράδοση των κοσμημάτων και η φυγή των δραστών

Περίπου στις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης, όπως περιγράφεται από τις αρχές, ένα άτομο εμφανίστηκε στην κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού. Ο δράστης παρέλαβε τα χρυσαφικά της γυναίκας, τα οποία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και την εκτίμηση των αρχών, η αξία τους ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Αμέσως μετά την παραλαβή των κοσμημάτων, ο δράτης αποχώρησε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα. Επιβιβάστηκε σε ένα μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Skoda Octavia, στο οποίο τον περίμενε και ένα δεύτερο άτομο, ο συνεργός του. Οι δύο απατεώνες έγιναν «καπνός» στους δρόμους της Λαμίας, προσπαθώντας να διαφύγουν από τον τόπο του συμβάντος.

Η έρευνα των αρχών και τα στοιχεία από κάμερες

Μετά την αποκάλυψη της απάτης, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να ξεκινήσουν τη συλλογή πληροφοριών. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απάτη και να εντοπίσουν τους δράστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει σημαντικό στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των απατεώνων: το αυτοκίνητο των δραστών, το μαύρο Skoda Octavia, φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν από τις αστυνομικές αρχές για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Προηγούμενο περιστατικό με παρόμοιο τρόπο δράσης

Το συγκεκριμένο «κόλπο του δορυφόρου» δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από απατεώνες για να εξαπατήσουν ηλικιωμένους πολίτες. Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2026, αυτή τη φορά στην περιοχή της Βοιωτίας.

Στην περίπτωση εκείνη, μια 90χρονη γυναίκα είχε χάσει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η μέθοδος παραπλάνησης ήταν πανομοιότυπη, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την ίδια ιστορία περί «δορυφόρου της εφορίας». Η επανάληψη αυτού του τρόπου δράσης υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο μοτίβο και ενδεχομένως μια οργανωμένη προσπάθεια εκμετάλλευσης της ευπιστίας των ηλικιωμένων ατόμων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit