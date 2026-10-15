Ισχυρή έκρηξη σε χρωματοπωλείο στην Τήνο τραυμάτισε τρία άτομα

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Πέμπτης την περιοχή Παλλάδας στην Τήνο, καθώς σημειώθηκε σε χρωματοπωλείο όπου επιχειρούσαν πυροσβέστες για την κατάσβεση φωτιάς. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, ενός αστυνομικού και δύο πυροσβεστών, και την πτώση τμημάτων του κτηρίου.

Η πυρκαγιά και η κινητοποίηση των αρχών

Συναγερμός σήμανε στην Τήνο το πρωί της Πέμπτης, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα χρωματοπωλείο που βρίσκεται στην περιοχή Παλλάδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την κατάσβεση της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε στο σημείο περίπου στις 7:45 το πρωί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Εκτός από την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συνέδραμαν και αστυνομικοί, καθώς και μια υδροφόρα του Δήμου Τήνου, ενώ παρόντες ήταν και εθελοντές.

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη μέσα στο χρωματοπωλείο. Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε την αποκόλληση και την πτώση τμημάτων του κτηρίου στο έδαφος, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο περιβάλλον για όσους βρίσκονταν κοντά.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του συμβάντος. Ένας περαστικός που βρισκόταν στην περιοχή είχε μόλις απομακρυνθεί λίγο πριν την έκρηξη, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ένας αστυνομικός δέχθηκε χτυπήματα από τα τμήματα του κτηρίου που κατέρρευσαν και τραυματίστηκε. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Τήνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους εξέταση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο πυροσβεστών δεν εμπνέει ανησυχία, κάτι που είναι καθησυχαστικό.

Ανησυχία για παρακείμενη κατοικία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι ακριβώς πάνω από το χρωματοπωλείο, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και η έκρηξη, βρίσκεται κατοικία. Η ύπαρξη κατοικημένου χώρου σε άμεση γειτνίαση με το σημείο του συμβάντος δημιούργησε φόβους για την ασφάλεια των ενοίκων.

Ωστόσο, οι διαθέσιμες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι ένοικοι της συγκεκριμένης κατοικίας απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά και ακολούθησε η έκρηξη. Αυτό απέτρεψε περαιτέρω τραυματισμούς ή κινδύνους για τους κατοίκους.

Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο χρωματοπωλείο δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες, καθώς και το τι οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι παράγοντες που συνέβαλαν στην εκδήλωση του περιστατικού και να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη παραμένουν επίσης άγνωστες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta