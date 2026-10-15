Νέα έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη

Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του εκλιπόντος τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, παρουσία εισαγγελέα, με τις αρχές να αναζητούν ουσίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται.

Η νέα έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου

Η αιφνιδιαστική έρευνα έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:30, κατόπιν εντολής του αρμόδιου ανακριτή. Στο ιατρείο βρέθηκε κλιμάκιο αποτελούμενο από τρεις αστυνομικούς της Ασφάλειας, δύο δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων η μία ήταν εισαγγελέας, καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στον χώρο για περίπου δύο ώρες, πραγματοποιώντας εξονυχιστικό έλεγχο. Σύμφωνα με το Star, στην απόφαση για τη νέα αυτή έρευνα συνέβαλαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και μαρτυρίες εργαζομένων.

Ευρήματα και ουσίες υπό εξέταση

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια τα οποία φαίνεται πως περιείχαν Anexate. Το Anexate αποτελεί το αντίδοτο της μιδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή. Κατά πληροφορίες, οι αρχές αναζητούσαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο γραφείο του κατηγορούμενου γιατρού δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με τις αναζητούμενες ουσίες. Επιπλέον, εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί η κουβέρτα με την οποία είχαν σκεπάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ένας φλεβοκαθετήρας, στοιχεία που παραμένουν άγνωστα ως προς την τύχη τους.

Το ιστορικό των ερευνών και οι εκκρεμότητες

Η σημερινή έρευνα αποτελεί την τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η προηγούμενη είχε διενεργηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε οι αστυνομικές αρχές είχαν κατασχέσει έγγραφα και ψηφιακά αρχεία που κρίθηκαν χρήσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτά τα αποτελέσματα θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την περαιτέρω πορεία της δικαστικής διερεύνησης.

Οι θέσεις των δικηγόρων και μαρτυρίες εργαζομένων

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται κυρίως με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου έχει καταγγελθεί και ο χώρος πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη, καθώς οι γιατροί είχαν ζητήσει να μην συνεχίσουν να επιβαρύνονται οικονομικά.

Στην απόφαση για τη νέα έρευνα συνέβαλαν και μαρτυρίες εργαζομένων. Εργαζόμενη είχε αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι στο ιατρείο υπήρχαν στοιχεία που σχετίζονταν με ουσίες μέθης, κάνοντας αναφορά στην προποφόλη, τη μιδαζολάμη και το Anexate. Είχε επίσης μιλήσει για ένα κλειδωμένο συρτάρι, το οποίο άνοιγε μόνο η γιατρός.

Η συνέχεια της δικαστικής διερεύνησης

Τα ευρήματα της σημερινής έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos