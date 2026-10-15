Test drive Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv G AWD: Ο τρίτος δρόμος

Η νέα γενιά του ιαπωνικού SUV, Mazda CX-5, συνδυάζει πλέον μεγαλύτερους χώρους, αναβαθμισμένη τεχνολογία και τετρακίνηση με ατμοσφαιρικό κινητήρα. Το μοντέλο δίνει έμφαση στην ποιότητα της καθημερινής μετακίνησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Παρά τις σημαντικές αλλαγές, η ταυτότητα του αυτοκινήτου παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη, αντανακλώντας τη φιλοσοφία της Mazda.

Η φιλοσοφία της Mazda και η εξέλιξη του CX-5

Η Mazda ακολουθεί έναν ιδιαίτερο, σχεδόν πεισματικό τρόπο στην εξέλιξη των αυτοκινήτων της, κάτι που γίνεται αντιληπτό από την πρώτη στιγμή που κάποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του νέου CX-5. Ακόμη και με τις αυξημένες διαστάσεις, την ριζικά αλλαγμένη καμπίνα και το εκσυγχρονισμένο ψηφιακό περιβάλλον, η βασική ταυτότητα του οχήματος διατηρείται.

Η σωστά μελετημένη θέση οδήγησης, η απόλυτα γραμμική απόκριση στο δεξί πεντάλ και η καλοκουρδισμένη ανάρτηση αποτελούν τον βασικό πυρήνα της κατασκευής. Οι αυξημένοι εσωτερικοί χώροι προσθέτουν πλέον το απαραίτητο οικογενειακό πρόσημο, καλύπτοντας μια ανάγκη που ενδεχομένως έλειπε από προηγούμενες γενιές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σύστημα κίνησης

Στην τετρακίνητη έκδοση της δοκιμής, το Mazda CX-5 εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων. Ο κινητήρας αυτός συνεργάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 24V, ένα αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και το σύστημα i-Activ AWD. Το σύνολο αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία και σαφείς προτεραιότητες.

Το αποτέλεσμα είναι η έμφαση στην ποιότητα κύλισης, η προοδευτική και ήσυχη λειτουργία, καθώς και μια βαθιά αίσθηση στιβαρότητας και σιγουριάς, ειδικά στον ανοιχτό δρόμο. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν την οδηγική εμπειρία που προσφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο.

Επιδόσεις και ουσία στην οδήγηση

Η ονομαστική ισχύς των 141 ίππων θέτει από νωρίς τα όρια και αποσαφηνίζει τον χαρακτήρα του μοντέλου. Σε ένα αμάξωμα αυτού του όγκου και βάρους, οι απόλυτες επιδόσεις παραμένουν συνειδητά συγκρατημένες, χωρίς να παρουσιάζουν εξάρσεις. Το CX-5 δεν επιδιώκει να κυνηγήσει τα νούμερα των επιταχύνσεων.

Αντίθετα, ποντάρει στην ουσία: στην εξαιρετική ακαμψία του πλαισίου, στην ικανότητα της ανάρτησης να ισοπεδώνει τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και στην ευρυχωρία της καμπίνας. Το πραγματικό ενδιαφέρον του αυτοκινήτου αναδεικνύεται στον τρόπο που όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία συνεργάζονται αρμονικά στην πράξη, ιδιαίτερα όταν το όχημα φορτωθεί με όλη την οικογένεια και τις αποσκευές για ένα πολύωρο ταξίδι.

Διαστάσεις και σχεδιαστική ταυτότητα

Το συνολικό μήκος του νέου CX-5 αγγίζει πλέον τα 4,69 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2,815 μέτρα. Η αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά είναι άμεσα ορατή και προσφέρει ουσιαστικό «αέρα» στη διαμόρφωση της καμπίνας. Το μοντέλο δείχνει πιο επιβλητικό και ώριμο στον δρόμο, διατηρώντας παράλληλα τις καθαρές επιφάνειες, τις καμπύλες και τις αρμονικές αναλογίες που ορίζουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo της Mazda.

Το μακρύ καπό και η επιβλητική διαμόρφωση του εμπρός μέρους χαρίζουν έναν διακριτικό δυναμισμό, την ώρα που ο αυξημένος όγκος εξυπηρετεί με απόλυτη συνέπεια τις πραγματικές ανάγκες ενός σύγχρονου μεσαίου SUV. Η σχεδίαση αποτελεί έναν συνδυασμό κομψότητας και λειτουργικότητας.

Αισθητική προσέγγιση και λεπτομέρειες

Η αισθητική προσέγγιση του Mazda CX-5 διακρίνεται για τη συνοχή της, αποφεύγοντας τις σχεδιαστικές υπερβολές και τα περιττά διακοσμητικά στοιχεία που συχνά συναντώνται στην κατηγορία. Αυτή η λιτή προσέγγιση συμβάλλει στην διαχρονική του εμφάνιση.

Τα λεπτά φωτιστικά σώματα, η χαρακτηριστική μάσκα και οι καθαρές γραμμές που διατρέχουν το προφίλ του οχήματος συνθέτουν μια εικόνα που αποπνέει φινέτσα και δυναμισμό, χωρίς να γίνεται κραυγαλέα. Κάθε στοιχείο είναι ενταγμένο σε ένα αρμονικό σύνολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta