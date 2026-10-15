Τήνος: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα χρωμάτων και κιγκαλερίας

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Παλλάδας στην Τήνο, όταν μία ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει σε ένα κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας. Η έκρηξη έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, με δύο πυροσβέστες να τραυματίζονται.

Η στιγμή της έκρηξης και ο άμεσος κίνδυνος

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω της πυρκαγιάς που είχε τυλίξει το κατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους παρευρισκόμενους. Ένα βίντεο από το περιστατικό καταγράφει με σαφήνεια τη στιγμή της έκρηξης, αναδεικνύοντας την ένταση του συμβάντος. Η δύναμη του ωστικού κύματος ήταν τέτοια που προκάλεσε την εκτόξευση αντικειμένων, υπογραμμίζοντας τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετώπισαν όλοι όσοι βρίσκονταν κοντά.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην Παλλάδα της Τήνου ήταν πράγματι τρομακτικές, καθώς η έκρηξη ήρθε να προστεθεί στην ήδη επικίνδυνη κατάσταση της πυρκαγιάς. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών, όπως χρώματα και άλλα είδη κιγκαλερίας, στο κατάστημα συνέβαλε στην ένταση του φαινομένου. Η άμεση απειλή για τις ανθρώπινες ζωές ήταν εμφανής, καθώς η έκρηξη συνέβη απροειδοποίητα, αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι κινδυνεύσαντες

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση των φλογών, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Η έκρηξη τους βρήκε εν ώρα καθήκοντος, θέτοντας τις ζωές τους σε άμεσο κίνδυνο. Η δύναμη του ωστικού κύματος ήταν τόσο μεγάλη που, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, το κράνος ενός πυροσβέστη εκτοξεύτηκε, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του κινδύνου που διέτρεχαν.

Εκτός από τους πυροσβέστες, στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι άνθρωποι που κινδύνευσαν σοβαρά. Ένας αστυνομικός περνούσε έξω από το κατάστημα τη στιγμή της έκρηξης και βρέθηκε αντιμέτωπος με την απειλή. Παράλληλα, ένας περαστικός που βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από το φλεγόμενο κατάστημα, επίσης κινδύνευσε από την ισχυρή έκρηξη. Η τύχη στάθηκε σύμμαχος, καθώς δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες για τους πολίτες.

Οι τραυματισμοί των πυροσβεστών

Από το περιστατικό της έκρηξης και της πυρκαγιάς, δύο πυροσβέστες υπέστησαν τραυματισμούς. Οι τραυματισμοί τους αφορούσαν εγκαύματα, τα οποία απαιτούσαν άμεση ιατρική φροντίδα. Λόγω της κατάστασης, οι δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν αμέσως στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματισμένων πυροσβεστών δεν εμπνέει ανησυχία. Αυτό αποτελεί μία θετική εξέλιξη, δεδομένης της σφοδρότητας της έκρηξης και των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο του συμβάντος. Η άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών και η παροχή ιατρικής βοήθειας ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των τραυματισμών τους.

Το κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας

Το κατάστημα στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη, βρισκόταν στην περιοχή της Παλλάδας στην Τήνο και δραστηριοποιούνταν στον τομέα των χρωμάτων και των ειδών κιγκαλερίας. Η φύση των προϊόντων που διακινούνταν στο κατάστημα, όπως χρώματα, διαλυτικά και άλλα χημικά, καθιστούσε την πυρκαγιά ιδιαίτερα επικίνδυνη και δυνητικά εκρηκτική.

Η παρουσία τέτοιων υλικών εξηγεί εν μέρει την ισχύ της έκρηξης και την ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκαν οι φλόγες. Οι προσπάθειες κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του κινδύνου περαιτέρω εκρήξεων και της τοξικότητας των καπνών. Το συμβάν υπογραμμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε χώρους όπου αποθηκεύονται και πωλούνται εύφλεκτα υλικά, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki