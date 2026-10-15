Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος, διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου

Σε τραγωδία εξελίχθηκε περιστατικό στην Κέρκυρα, καθώς ένα βρέφος διακομίστηκε νωρίς το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Εκεί, οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το βρέφος, ηλικίας οκτώ μηνών σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες και επτά μηνών σύμφωνα με άλλες, φέρεται να έπεσε από ύψος. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες και τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Η είδηση του περιστατικού οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε τάχιστα στο κάλεσμα. Ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος από το σημείο του συμβάντος, με σκοπό την ταχύτατη μεταφορά του σε ιατρική μονάδα.

Η διακομιδή του βρέφους πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή και διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες για την ηλικία και την πτώση

Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ηλικία του βρέφους παρουσιάζουν μία μικρή απόκλιση. Συγκεκριμένα, ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι το βρέφος ήταν οκτώ μηνών τη στιγμή του τραγικού συμβάντος. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το kerkirasimera, το βρέφος ήταν επτά μηνών.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες του kerkirasimera αναφέρουν ότι το μωρό φέρεται να έπεσε από ύψος. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται από τις αρχές. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η πτώση δεν έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής. Οι αρχές εργάζονται για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στα γεγονότα.

Η αστυνομική έρευνα και η αναμενόμενη νεκροψία-νεκροτομή

Το σύνολο του περιστατικού τελεί υπό διερεύνηση από την Αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση με σκοπό να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους. Η διερεύνηση περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών και την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση θεωρείται καθοριστική για την παροχή επιστημονικών απαντήσεων σχετικά με τις συνθήκες και την αιτία του θανάτου. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι δραματικές στιγμές στο νοσοκομείο

Η είδηση του θανάτου του βρέφους προκάλεσε ανείπωτο πόνο στους οικείους του. Έξω από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές. Οι γονείς και οι συγγενείς του μικρού παιδιού βρέθηκαν σε κατάσταση οδύνης, όταν πληροφορήθηκαν το τραγικό νέο από τους γιατρούς.

Η απώλεια του βρέφους έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών, οι οποίες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν κάθε πτυχή του τραγικού αυτού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis